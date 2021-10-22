Заблудившихся в лесу пожилых супругов нашли полицейские

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Пожилую семейную пару, заблудившуюся в лесу, нашли полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Супругов нашли в лесном массиве в 35 километрах от села Байтерек. Женщина рассказала, что ночью в лесу было очень холодно. В поисках дороги они с супругом устали. К тому же ее муж передвигался с помощью трости. Женщина поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках. Благодаря слаженным действиям и приложенным усилиям сейчас жизни и здоровью супругов Баялиных ничего не угрожает", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Супруги рассказали, что ехали по полевой дороге. В пути случилась неприятность: спустило колесо. 66-летний мужчина посчитал, что они найдут дорогу до села. Супруги оставили автомобиль и продолжили путь пешком. Однако когда стало темнеть, то они поняли, что потерялись, и позвонили сыну. Тот, в свою очередь, сообщил полицейским о родителях, оказавшихся в сложной ситуации, и попросил о помощи.

На поиски семейной пары был ориентирован личный состав Зерендинского и Сандыктауского районных отделов полиции. Разбившись на поисковые группы, полицейские всю ночь прочесывали местность. Пенсионеров искали более 140 человек: около сотни сотрудников полиции, в том числе 6 кинологов с собаками и 25 сотрудников СОБРа, представители местных исполнительных органов, егеря, сотрудники ОЧС. Пару нашли около 14.00 в лесном массиве.



