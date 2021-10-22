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Заблудившихся в лесу пожилых супругов нашли полицейские

21.10.2021, 17:21 92611
Заблудившихся в лесу пожилых супругов нашли полицейские
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Пожилую семейную пару, заблудившуюся в лесу, нашли полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Супругов нашли в лесном массиве в 35 километрах от села Байтерек. Женщина рассказала, что ночью в лесу было очень холодно. В поисках дороги они с супругом устали. К тому же ее муж передвигался с помощью трости. Женщина поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках. Благодаря слаженным действиям и приложенным усилиям сейчас жизни и здоровью супругов Баялиных ничего не угрожает", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области. 

 
Супруги рассказали, что ехали по полевой дороге. В пути случилась неприятность: спустило колесо. 66-летний мужчина посчитал, что они найдут дорогу до села. Супруги оставили автомобиль и продолжили путь пешком. Однако когда стало темнеть, то они поняли, что потерялись, и позвонили сыну. Тот, в свою очередь, сообщил полицейским о родителях, оказавшихся в сложной ситуации, и попросил о помощи. 
 
На поиски семейной пары был ориентирован личный состав Зерендинского и Сандыктауского районных отделов полиции. Разбившись на поисковые группы, полицейские всю ночь прочесывали местность. Пенсионеров искали более 140 человек: около сотни сотрудников полиции, в том числе 6 кинологов с собаками и 25 сотрудников СОБРа, представители местных исполнительных органов, егеря, сотрудники ОЧС. Пару нашли около 14.00 в лесном массиве. 

 

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В Караганде полицейские спасли из пожара семь человек

22.10.2021, 16:05 3214
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября из Центра оперативного управления полиции города Караганды всем нарядам полка патрульной полиции поступило сообщение: в одном из домов частного сектора произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульной машины в составе Бауыржана Тусупбекова и Ильдара Касенова. Огонь уже охватил крышу строения, в котором, как сообщили очевидцы, оставались двое взрослых и двое детей. Полицейские бросились на выручку домочадцев, оказавшихся в огненной ловушке. Они вывели на улицу всех, кто в ней находился", - сообщает Polisia.kz. 

 
Между тем огонь перекинулся на соседний дом, в котором находились двое взрослых и ребенок. На помощь сослуживцам прибыл экипаж в составе Курмета Кунанбаева, Азамата Акимжанова и заместителя командира роты Илии Жаканова. Они оперативно эвакуировали людей из второго дома.
 
 

16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью

22.10.2021, 14:30 9451
16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью
Фото: МЧС России
РЯЗАНЬ. 22 ОКТЯБРЯ - В результате взрыва на заводе под Рязанью погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данные подтверждены региональным Минздравом, сообщает РИА Новости. Еще один человек числится пропавшим без вести, однако, по словам спасателей, никому из пропавших спастись не удалось. 
 

При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - рассказал источник агентства в экстренных службах.

 
Всего в момент пожара в цехе завода находились 17 человек.
 
В здании, где случилась авария, изготовляли промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ. 
 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петренко.


По ее словам, для тщательного расследования дело будет передано в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
 

Смертельное ДТП произошло в ЗКО

22.10.2021, 13:27 31078
Смертельное ДТП произошло в ЗКО
Фото: 24.kz
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Водитель грузовой машины наехал на пешехода в Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

20 октября, примерно в 20.50, 41-летний водитель автомашины DAF с полуприцепом НефАЗ на 61-м километре автодороги Уральск - Кирсаново допустил наезд на 22-летнего пешехода", - сообщает Polisia.kz.

 
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, не приходя в сознание, скончался в Городской многопрофильной больнице. Водитель признал свою вину. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. 
 
 

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