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Замыкание привело к задымлению в международном терминале аэропорта Нур-Султана

26.09.2021, 20:44 6940
Замыкание привело к задымлению в международном терминале аэропорта Нур-Султана
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана.
НУР-СУЛТАН. 26 СЕНТЯБРЯ - Замыкание привело к задымлению в международном терминале аэропорта Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Произошло замыкание кабеля обогревания ливневой трубы на восьмом гейте вылета, это международный терминал, дым пробрался от гейта до терминала. В это время на гейте пассажиров не было. Соответствующие службы среагировали оперативно, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

 
Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек рейсов не было.
 

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