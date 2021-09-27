Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана.

НУР-СУЛТАН. 26 СЕНТЯБРЯ - Замыкание привело к задымлению в международном терминале аэропорта Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Произошло замыкание кабеля обогревания ливневой трубы на восьмом гейте вылета, это международный терминал, дым пробрался от гейта до терминала. В это время на гейте пассажиров не было. Соответствующие службы среагировали оперативно, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек рейсов не было.

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