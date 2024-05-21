20.05.2024, 18:58 43286
Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Дамбы строят со стороны реки Урал
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 25-м километре трассы Атырау - Индер произошел разлив воды на поверхность дороги. В связи с этим ведутся срочные работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники. Сотрудники департамента полиции обеспечивают движение транспорта", - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
Также проводится работа по направлению разлившейся воды в овраги, старые русла и канал "Соколок".
новости по теме
20.05.2024, 20:03 41471
Движение по трассе Атырау - Индер закрывают
Открыта альтернативная дорога
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 20 на 21 мая с 00.00 до 6.00 будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
На эти работы привлекаются 15 специалистов и 15 единиц техники.
Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет.
Напомним, на 25-м километре трассы Атырау - Индер произошел разлив воды на поверхность дороги. В связи с этим ведутся срочные работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал.
20.05.2024, 12:28 54651
Несовершеннолетний на мопеде насмерть сбил ребенка в Атырауской области
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несовершеннолетний водитель мопеда насмерть сбил подростка в селе Бодене Индерского района.
18 мая около 15.25 на улице Датова в селе Бодене Индерского района произошло ДТП, в котором мопед сбил пешехода. В результате пешеход-подросток скончался в реанимации, сообщает издание atpress.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.
В полиции отметили, в марте в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя мопеда за совершение правонарушения уже был составлен административный протокол. Однако, несмотря на привлечение к ответственности, подросток продолжал управлять мопедом.
Напомним, мопеды обяжут регистрировать в Казахстане. Водителей приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
20.05.2024, 11:01 56391
В Алматы ощущались подземные толчки силой два балла
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы в 10.10 ощутили подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая. Эпицентр находился в 308 км на юг от Алматы.
Энергетический класс землетрясения составил 12,9, магнитуда MPV 5,7, глубина 10 км.
Напомним, завтра в Алматы пройдет сейсмотренировка. По всему городу 21 мая в 10.00 включат сирены. Департамент по ЧС просит не паниковать и принять участие в сейсмотренировке с отработкой эвакуации из зданий.
Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение", - отметили в ведомстве.
Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
- заранее определить место встречи (сбора) для семьи после случившегося землетрясения;
- необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами (можно посмотреть в техплане, техпаспорте);
- определите кратчайший путь эвакуации из здания либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
10 правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении
3. Отойдите от мебели, окон, люстры
4. Найдите укрытие - "треугольники жизни" (займите место в углу несущих/капитальных/внутренних стен)
5. Покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков)
6. Отключите воду, газ, электричество
7. Возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее
8. При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
9. Будьте готовы к повторным толчкам
10. Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями
19.05.2024, 14:23 100841
В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину с детьми
Фото: Depositphotos
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Актау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину, в которой находилась семья с малолетними детьми.
Водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20 микрорайона и совершил столкновение с "легковушкой", двигавшейся по встречной полосе. При этом виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса "Жас Канат" в 12 микрорайоне на перекрестке Toyota Land Cruiser Prado врезался в Kia", - сообщает lada.kz со ссылкой на очевидцев.
В департаменте полиции региона заявили, что водитель внедорожника на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности.
Как сообщили в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в результате ДТП пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.
Ранее семья учителей и депутат погибли в ДТП в Актюбинской области.
19.05.2024, 09:25 111561
Паводки в Атырауской области: уровень воды в Урале продолжает повышаться
Фото: оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области уровень воды в Урале (Жайык) продолжает повышаться, сообщает оперативный штаб по ЧС региона.
В частности:
- в селе Индербор вода поднялась на 6 см, уровень воды составил 1021 см;
- в селе Махамбет вода поднялась на 3 см, уровень воды составил 1011 см;
- в Атырау вода поднялась на 4 см, уровень воды составил 570 см;
- в селе Жанаталап вода поднялась на 2 см, уровень воды составил 412 см;
- в селе Еркінкала вода поднялась на 2 см, уровень воды составил 370 см.
Также, по данным АО "НК "КазАвтоЖол", в Атырауской области в связи с угрозой подтопления введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
- Атырау - Уральск (71-179-й километр), на участке дороги от поселка Махамбет до поселка Индер для грузового автотранспорта;
- Атырау - Уральск (179-189-й километр), на участке дороги от поселка Индер до границы Западно-Казахстанской области.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге Атырау - Уральск (189-492-й километр), на участке трассы от города Уральска до границы Атырауской области.
Напомним, вчера уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах.
18.05.2024, 09:33 157251
Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах
Фото: МЧС РК
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Атырау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах региона, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
По состоянию на 8 часов утра в селе Индебор уровень воды в реке Урал составил 1027 сантиметров при критическом уровне 845 сантиметров; в селе Махамбет уровень воды в реке достиг 1008 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров. В областном центре уровень воды поднялся на 6 сантиметров и составляет 566 сантиметров при критическом показателе 550 сантиметров.
Также уровень воды в Урале продолжает повышаться в других населенных пунктах.
Накануне аким области Серик Шапкенов поручил усилить круглосуточное дежурство вдоль набережной реки и отметил необходимость укрепления противопаводковых дамб при первых подступах воды. На каждом участке техника должна иметь полную готовность.
Вода дошла до Махамбетского района. Сильное давление воды разрушает старые трубы под дамбами. Необходимо усилить дежурство на опасных участках. Теперь удар будет принимать город Атырау, где вода не разливается повсюду, как в районах, а течет по одному руслу. Под сильным давлением она может достичь высокого уровня (...) Каналы Сарыозек и Соколок являются основными оборонительными сооружениями города. Нужно немало времени, чтобы добраться до них. Поэтому специалисты в случае ЧС должны находиться на месте. Нагрузка на город растет", - отметил Шапкенов.
Всего в Атырауской области было построено более 500 км дамб, сейчас более 2000 сотрудников различных организаций, волонтеров, военнослужащих обеспечивают круглосуточное дежурство.
Ранее сообщалось, что в Индере запустили перевозки на лодках из-за размыва подъездной дороги.
17.05.2024, 15:50 193511
Один бил, а двое наблюдали: в Алматы вновь избили женщину
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Случай избиения женщины возле лифта в подъезде попал на камеру видеонаблюдения.
На странице в соцсетях фонда "НеМолчи" опубликовано видео жестокого избиения женщины у лифта в подъезде. Пока изверг наносит побои, двое других стоят и наблюдают за происходящим.
Женщина развелась с этим мужчиной, а он ее ловит. Практически ни одной попытки остановить его ни у кого на этом видео. Будто им кандалы на ноги и руки повесили. Один вообще стоит, руки сложил (...) Здоровый человек, увидев такое, будет метаться и сходить с ума. Но не у нас", - сказано в сообщении к посту.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Он непременно будет привлечен к ответственности (...) Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении полиции.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
17.05.2024, 12:10 170486
Участок трассы обрушился в Атырауской области
Фото: telegram/ Жедел штаб / Атырау
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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области временно ограничено движение на 27-м километре трассы Атырау - Индер из-за обрушения участка дороги, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.
Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано. Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы. Задействовано 4 единицы спецтехники, 15 специалистов", - заявил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
Он заверил, что дорога будет полностью восстановлена до вечера 17 мая.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?