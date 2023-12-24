23.12.2023, 16:25 7561
Застройщика обвинили в ухудшении теплоснабжения в алматинском ЖК
Ситуация с теплоснабжением в ЖК "River Park" взята под контроль акиматом Алматы
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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В домах жилого комплекса River Park, расположенного в Медеуском районе Алматы, ухудшилось теплоснабжение. В акимате данную ситуацию связали с непрофессиональными действиями застройщика.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", причина низких параметров отопления, подаваемого в здания River Park, - неправильная работа автоматизированного теплового пункта, принадлежащего частной строительной организации.
Вместе с тем коммунальщики утверждают, что отопление в данный ЖК от источников выработки тепла (зона теплоснабжения АО "Алматинские электрические станции", ТЭЦ) подается в штатном режиме с соблюдением всех параметров. Они отметили, что в период низких температур наружного воздуха никаких жалоб со стороны жителей данного ЖК не поступало.
Не исключено, что нештатная ситуация с отоплением в домах ЖК "River Park" возникла из-за вмешательства в работу АТП со стороны частной сервисной организации, обслуживающей жилкомплекс", - отметили коммунальщики.
В помощь строителям направлена дежурная бригада "Алматинских теплосетей".
Вместе с тем районный акимат ранее провел переговоры с представителями застройщика ТОО "АРТ Медиа" по принятию экстренных мер для восстановления теплоснабжения в жилых домах. Застройщик заверил, что им будут закуплены дополнительные насосы для элеваторного узла. Насосы будут установлены на следующей неделе.
Ситуация с теплоснабжением в ЖК "River Park" взята под контроль акиматом Алматы и всех соответствующих экстренных служб города" - добавили в пресс-службе акимата.
Напомним, жителям четырех микрорайонов Актау частично отключили отопление из-за аварии на теплосети.
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23.12.2023, 11:16 13651
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем накануне вечером.
По словам медработников, пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами тела была госпитализирована в отделение реанимации. Состояние пациентки оценивают как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.
Другой пострадавший - мужчина 55 лет с диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализирован в отделение нейрохирургии.
36-летняя водитель автобуса с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии.
Пострадавший ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой детской городской клинической больницы № 2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате выставлен диагноз "ушиб мягких тканей левого коленного сустава". Наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.
В Сети появилось видео наезда автобуса на людей и автомобили.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
22.12.2023, 20:38 24391
В Алматы автобус въехал в группу людей на остановке: три человека погибли Дополнено
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Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 22 декабря, в 18.15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание, сообщает пресс-служба ДП Алматы.
Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя автомобилями.
Вследствие ДТП три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Назначены экспертизы.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Дополнено 22.12.2023, 20.49
По информации управления общественного здравоохранения Алматы, в результате ДТП пострадали 7 человек. Трое погибли до приезда скорой. Трое взрослых госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра. Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет, госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу № 2 с диагнозом: перелом костей левой стопы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая.
Дополнено 22.12.2023, 21.48
В отношении мужчины, ударившего водителя автобуса, зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство) и по статье 351 УК РК (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции.
22.12.2023, 11:40 31521
Взрыв газа в поселке Гульдала: скончались двое пострадавших
Фото: talgar_akimat
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Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончалась еще одна пострадавшая во время взрыва газа в поселке Гульдала Алматинской области.
Информацию о смерти девушки подтвердили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.
Женщина 2003 года рождения скончалась ночью, не приходя в сознание. У нее был ожог 3-4-й степени", - сообщили в больнице.
Вчера утром в больнице скончался другой пострадавший - мужчина 1991 года рождения, у него был ожог 95% поверхности тела.
Напомним, взрыв газа в нескольких частных домах села Гульдала произошел 17 декабря. По предварительной версии, причиной взрыва стал скачок газа в газопроводе. В результате ЧП были госпитализированы четыре человека.
20.12.2023, 19:47 70561
В Атырау женщина скончалась в процедурном кабинете поликлиники
Фото: freepik.com
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 51-летняя женщина скончалась в процедурном кабинете филиала городской поликлиники № 1 после получения инъекции, сообщает AtyrauPress.
В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что женщина, 1972 года рождения, 24 ноября обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу медучреждения с жалобами на слух. Затем 13 декабря она пришла на прием к своему участковому врачу с назначением от частного врача-сурдолога, чтобы получить направление в процедурный кабинет. 14 декабря в 09.15 после получения первого укола ей стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи вызвали скорую, в это время сами оказывали первую помощь. В 09.51 зарегистрирована смерть. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее мужчина скончался из-за анафилактического шока в одной из клиник Караганды. Медсестра ввела пациенту препарат ЦЕФ-3, об аллергии на который мужчина предупредил врачей.
20.12.2023, 18:01 72221
"Газель" опрокинулась из-за сильного ветра на трассе в области Абай
Водителем "газели" оказался гражданин России
Фото: кадр из видео
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Семей. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "Газель" опрокинулась из-за сильного ветра на трассе Омск - Майкапчагай в области Абай, сообщает Polisia.kz.
19 декабря на 913-м километре трассы Омск - Майкапчагай произошло ДТП. На помощь водителю пришли сотрудники полиции Оразбаев и Мухамеджанов, которые, следуя по маршруту патрулирования, увидели "газель", которая сошла в кювет и завалилась набок", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что водителем большегруза является гражданин РФ, который пояснил, что нарушений ПДД не допускал, а транспорт перевернулась из-за сильного бокового ветра.
Вовремя подоспевшие полицейские обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть тяжелый грузовик на дорогу. Транспорт сопроводили до ближайшего населенного пункта. Иностранец выразил благодарность полицейским", - добавили в полиции.
Ранее автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Карагандинской области из-за сильного ветра.
20.12.2023, 11:47 78631
Жителям четырех микрорайонов Актау частично отключили отопление из-за аварии на теплосети
Фото: акимат Актау
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Актау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четырех микрорайонах Актау частично отключили теплоснабжение в связи с порывом на трубопроводе, сообщает пресс-служба горакимата.
Порывы произошли в 1-м и 6-м микрорайонах. Под ограничения также попадают некоторые объекты и жилые дома 2, 4, 5, 6-го микрорайонов.
Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничения планируется во второй половине дня", - сообщили в пресс-службе.
Также в КЖСА сообщают, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ на трубопроводе по адресу 42-й дом в 13-м микрорайоне ограничена подача питьевой воды в жилые дома и объекты нескольких микрорайонов.
Власти обещают решить проблему до 20.00.
Сегодня глава города Улугбек Тналиев также встретился с жителями 14-го микрорайона, которые пожаловались на проблемы с отоплением, сообщает сайт акимата.
Тепло в квартирах слабое. Можно даже сказать, что его вовсе нет. ТОО "РЭП", обслуживающий дом, не отвечает на телефонные звонки. Мы платим за отопление, которого нет. Прошу решить вопрос с отоплением", - сказал один из жителей.
Аким города отметил, что ведется работа по регулированию отопления. В частности, в данных домах будет установлен "автоматизированный тепловой пункт".
Основная проблема - плохой теплообмен в доме. Вопрос отопления находится постоянном контроле. Несмотря на то, что тепло поступает в дом, в некоторых квартирах в случае возникновения недостатка тепла, КСК должен проводить работы по регулированию отопления. Для урегулирования этой проблемы будет установлен "автоматизированный тепловой пункт". До этого учреждение, обслуживающее жилое помещение, должно подготовить подвал. Кроме того, поручаю представителям КСК организовать встречи с населением и отчитаться перед жителями о проделанной работе", - ответил жильцам Тналиев.
Жители также сообщили акиму о несогласованностях в расчетах за отопление. Аким поручил КСК ТОО "РЭП", обслуживающему указанные дома, выдать жителям акт об отсутствии тепла в этот период для произведения перерасчета.
Напомним, ранее аким Актау ответил на видеообращение жителей города, которые пожаловались на плохое отопление в квартирах. По его словам, износ теплосетей в Актау составляет 80 процентов.
Сегодня также сообщалось, что в Костанае более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключат от теплоснабжения из-за аварии.
В прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий стало известно об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмагамбетова.
Ситуацию с непрекращающимися авариями в городах прокомментировали в Министерстве энергетики.
20.12.2023, 10:40 80106
Более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключат от теплоснабжения в Костанае
Фото: Akorda
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Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключают от отопления в Костанае.
В связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома № 4 по улице Герасимова 20 декабря 2023 года на период с 12.00 по 20.00 будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы № 29, зданий Международного аэропорта города Костаная. Приносим извинения за причиненные неудобства, приложим все усилия для скорейшего завершения работ", - сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".
Как сообщалось ранее, за последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях Казахстана. В Министерстве энергетики прокомментировали ситуацию с теплоснабжением.
20.12.2023, 08:55 80261
Школьники и учитель погибли в аварии в Актюбинской области Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Учитель и двое школьников погибли в результате аварии в Актюбинской области.
По данным МВД РК, ДТП произошло во вторник в 08.30 на автодороге Самара - Шымкент в близи поселка Курылыс. Столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo. В результате пассажиры Toyota - мужчина и двое школьников погибли на месте происшествия.
По информации газеты "Диапазон", дети вместе с учителями ехали на районный этап республиканской олимпиады. Всего из поселка Жаныс би на олимпиаду выехали десять детей. В машине, которая пострадала в аварии, было пятеро школьников 10-11-х классов, учитель, водитель.
Столкнулись Toyota Alphard и грузовая машина Volvo, на встречку выехала именно Toyota Alphard. В результате ДТП пассажиры Toyota Alphard, мужчина и двое школьников 2007 года рождения, погибли на месте происшествия. Нам подавали заявку на сопровождение школьников из этого поселка, всех детей довезли в целости и безопасности, но именно от этой машины заявки на сопровождение не было. Мы не имели возможности проверить ее законность, техническое состояние машины. Были ли пристегнуты дети, кто и где сидел - будет расследование. Начато досудебное расследование. Заведено два уголовных дела по статьям 345 и 141. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщил первый заместитель департамента полиции Актюбинской области Ардана Саймагамбетов.
Кроме того, в результате аварии пострадали трое детей.
Дополнено 20.12.2023, 18.25
В акимате Актюбинской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате аварии в Иргизском районе.
Дети, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в районе села Курылыс Иргизского района Актюбинской области, находятся в стабильном состоянии. Сегодня рабочая группа, созданная по поручению акима Актюбинской области, посетила Иргизскую районную больницу", - сообщили в пресс-службе.
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