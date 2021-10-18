Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Казахстане
17.10.2021, 10:42 130546
Фото: netgazeti.ge
НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - 16 октября, в 21.17, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 167 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, в Кербулакском районе (горная местность, в 25 километрах от села Басши).
Энергетический класс землетрясения - 8,4. Магнитуда MPV - 3,5. Глубина залегания очага - 20 километров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
По получении информации департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
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В ВКО из-за тумана произошло смертельное ДТП
18.10.2021, 11:23 23464
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ОКТЯБРЯ - 17 октября на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября около 18.00 часов на 52-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха произошло столкновение автомобилей марок "ВАЗ 2109" и "МАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 65-летний водитель и 63-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ 2109" скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Полицейские предупреждают, что на дорогах Восточно-Казахстанской области образуется густой туман, видимость ограничена.
Рекомендуем выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, так как видимость, тормозной путь и время реакции несоразмерны. Не подвергайте свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения опасности. При выполнении обгона и других маневров будьте крайне внимательны", - обратились полицейские к участникам дорожного движения.
АКТАУ. 18 ОКТЯБРЯ - Жители Актау жалуются на запах гари и смог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар произошел на свалке на территории промышленной зоны. По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом "Мастер дом" горит мусорная свалка. Предварительно, площадь пожара составила 700 квадратных метров, пишет Lada.kz.
Как сообщили в ДЧС, горожане заметили клубы дыма 17 октября, около 15.45.
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В результате ДТП в Нур-Султане погиб мотоциклист
18.10.2021, 09:28 44119
Фото: instagram astana_sergek скриншот из видео
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - В результате ДТП в Нур-Султане погиб мотоциклист, передает KAZKAHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 17 октября в 16.54 водитель Daewoo Nexia, следуя по проспекту Абылай хана, на пересечении с улицей Жансугурова допустил столкновение с мотоциклистом.
В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. По факту начато досудебное расследование", - проинформировали в полиции.