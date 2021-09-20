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Землетрясение произошло на территории Алматинской области

19.09.2021, 11:18 8236
Землетрясение произошло на территории Алматинской области
Фото: Хабар 24
ТАЛДЫКОРГАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Землетрясение произошло в воскресенье утром на территории Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана, землетрясение было зарегистрировано 19 сентября, в 09.01, по времени Алматы.
 
Эпицентр землетрясения располагался в 187 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.
 
Магнитуда землетрясения составила 3,7. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - нет.
 
Глубина залегания подземных толчков составила 15 километров.
 

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