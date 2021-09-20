Землетрясение произошло на территории Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Землетрясение произошло в воскресенье утром на территории Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана, землетрясение было зарегистрировано 19 сентября, в 09.01, по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения располагался в 187 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Магнитуда землетрясения составила 3,7. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - нет.

Глубина залегания подземных толчков составила 15 километров.

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