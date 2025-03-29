Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясенияТокаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
28.03.2025, 09:26 48506
Землетрясение произошло на территории Казахстана
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 03.42 зарегистрировано землетрясение, сообщили в МЧС РК.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алматы.
Землетрясение ощущалось в ряде населенных пунктов в Жамбылской области: в селе Мерке силой 5 баллов, селе Кулан - 4 балла, городе Шу - 2 балла, селе Толе би - 2 балла, селе Сарыкемер - 2 балла, городе Таразе - 2 балла, селе Кордай - 2 балла, селе Аса -2 балла, селе Мойынкум - 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным МЧС, на базе командного центра МЧС был развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.
Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости. В Жамбылской области расположены 5 химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования, угрозы нет", - отметили в ведомстве.
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28.03.2025, 20:18 28496
Двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе
Фото: kmg.kz
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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое рабочих пострадали при пожаре на территории Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Пожар ликвидирован (...) на площади 50 квадратных метров (...) Два работника 1989 и 1982 годов рождения были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на технологический процесс инцидент не повлиял.
Причина устанавливается", - добавили в ведомстве.
Ранее в Шымкенте потушили крупный пожар в кафе.
28.03.2025, 18:00 32631
Землетрясение в Жамбылской области: Токаев поручил оказать помощь в восстановлении соцобъектов и домов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру страны Олжасу Бектенову оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов после землетрясения в Жамбылской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация в области находится под контролем правительства.
Между тем в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что в Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.
Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбору данных на предмет наличия разрушений", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 28.03.2025, 21.01
В Жамбылской области комиссия выявила трещины в зданиях социальных объектов и частных жилых домах, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В командном центре МЧС и на базе ДЧС области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии. Комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Рыскулова. Комиссия продолжает работу. Жертв и пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
Днем жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки.
28.03.2025, 16:25 36226
Жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Тараз. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта в 16.00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По информации МЧС, эпицентр расположен в 323 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Землетрясение ощущалось в Жамбылской области. В частности, расчетная интенсивность толчков в селе Мерке составила 5 баллов, в селе Кулан - 4,4 балла, в городе Шу - 2,6 балла, в селе Толе би - 2,5 балла, в селе Сарыкемер - 2,5 балла, в Таразе - 2,4 балла, в селе Кордай - 2,4 балла, в селе Аса 2,2 балла, в селе Мойынкум - 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
28.03.2025, 11:09 44676
Трещины в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили после землетрясения в Жамбылской области
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Тараз. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительной информации, установлено наличие трещины на стене дома культуры в селе Каракыстак района Т.Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Об этом сообщили в акимате региона.
Информация о других объектах уточняется", - добавили в ведомстве.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе.
Наибольшая интенсивность - 5 баллов - зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т.Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах - 2 балла. По поручению акима области работает областной оперативный штаб. Все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Сведений о пострадавших не поступало", - проинформировали в акимате.
Глава региона Ербол Карашукеев выехал в районы Рыскулова и Меркенский с целью ознакомления с ситуацией на местах.
Работает горячая линия по номеру 8(7262)513575.
28.03.2025, 10:40 46461
В Алматы 19-летняя девушка упала с высоты девятого этажа
Полицейские завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Смерть 19-летней девушки расследуют полицейские Алматы. Она выпала из окна девятого этажа. Трагедия случилась в одном из крупных жилых комплексов недалеко от центра города, сообщает телеканал КТК.
Инцидент произошел рано утром. Предположительно, минувшей ночью девушка поссорилась со своим молодым человеком. После конфликта она выпала из окна квартиры на девятом этаже с телефоном в руках и разбилась насмерть. Погибшей было всего 19 лет", - говорится в сюжете.
Полицейские завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося.
26.03.2025, 18:00 72081
Массовое отравление детей в Жамбылской области: названа причина
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса назвала причину массового отравления детей в селе Мерке Жамбылской области, передает корреспондент агентства.
Там, действительно, групповое отравление в организованном коллективе. Отравление связано с приемом пищи, соответствующие смывы были взяты. Высеяли стафилококк. То есть это, в принципе, нарушение в технологии приготовления и хранения соответствующей пищи, которое привело к групповому отравлению этих детей. Сегодня мы вносим соответствующие изменения в законодательство в части усиления и изменения механизмов контроля со стороны санэпидслужб", - заявила министр.
Напомним, 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
Позже число пострадавших увеличилось. Также среди госпитализированных оказался трехмесячный малыш.
25.03.2025, 12:40 107066
В Алматинской области незаконное сужение русла реки стало причиной подтопления
Фото: МО РК
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Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 марта, в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки. Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока.
Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводит углубление арычной системы выше подтопленных домов.
На данный момент поток воды приостановлен, ведется работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
25.03.2025, 09:30 102931
В Астане во дворе жилого дома загорелся газгольдер
Пострадавших нет
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном районе Есиль во дворе дома загорелся газгольдер, сообщает перс-служба МЧС РК.
На место были направлены силы и средства столичного гарнизона и аварийная служба для отключение подачи газоснабжения.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и аварийных служб пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Напомним, 24 марта в районе Есиль города Астаны пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек.
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