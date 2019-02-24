Землетрясение произошло в 87 километрах от Алматы

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, произошедшем сегодня в 87 километрах от Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 14.15 по времени Астаны. Его эпицентр располагался в 87 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составил 8,3, магнитуда MPV - 3,7. Подземные толки залегали на глубине 10 километров.

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