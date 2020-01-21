Женщина пострадала при пожаре на территории рынка в Талдыкоргане

Талдыкорган. 20 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Талдыкоргане на территории рынка возле торгового дома Даулет, загорелись киоски. В результате пожара пострадала женщина, передает Kazakhstan Today.



Сообщение о пожаре поступило в 14.31. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДЧС, распространения огня не допущено, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.



"До прибытия пожарных подразделений пострадал один человек. Гражданка 1981 года рождения была доставлена в областную больницу с диагнозом "ожог лица первой степени", - уточнили в ведомстве.



Пожар ликвидирован в 14.54 силами 39 человек и 11 единиц техники. Общая площадь пожара - 60 квадратных метров.



По предварительной информации, пожар произошел во время жарки баурсаков в пластиковом киоске.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства