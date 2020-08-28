Женщину сбили в Туркестанской области

Туркестан. 27 августа. Kazakhstan Today - Жительница Туркестанской области поблагодарила полицейского за задержание сбившего ее водителя, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением о наезде на пешехода обратилась жительница поселка Ушкын, рассказали в полиции. Со слов женщины, примерно в 11.30 дня на одной из улиц поселка ее сбила неизвестная автомашина, водитель которой скрылся с места ДТП. Потерпевшая, получившая телесные повреждения, обратилась в больницу за медицинской помощью.

На розыск и задержание скрывшегося водителя ориентировали весь личный состав отдела полиции. Приметы автомашины передали во все опорные пункты полиции, в том числе и в соседние районы области. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и дороги, куда мог бы направиться нарушитель, а также провели другие оперативно-розыскные мероприятия.

В результате принятых мер участковый инспектор полиции МПС Келесского РОП капитан полиции Даурен Абдимажит задержал автомашину марки "ВАЗ". Водителем оказался житель Келесского района, которого доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Жительница района Гулайхан Жорабекова выразила благодарность полицейским Келесского РОП, которые оперативно разыскали и задержали скрывшегося водителя, в том числе участковому инспектору полиции Даурену Абдимажиту. Женщина пожелала стражам порядка успехов в работе и на службе.

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