25.10.2024, 12:48 13926
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке
Животному требуется операция
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Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске неизвестный выстрелил в собаку два раза на детской площадке, сообщает издание "Мой город".
В Instagram-паблике dobroe_serdce_uralsk сообщили, что 22 октября в 22.08 во дворе дома по адресу Абулхаир хана, 101, на детской площадке стреляли из пистолета в собаку.
Это не первый случай в этом дворе. Было убийство собаки из огнестрельного оружия. Подавали заявление участковому, но результатов не было никаких. Сплошные отписки. В этот раз наша собака не умерла, она ранена и у нее в голове пуля. Врачи из клиники на рентгене показали пулю и сказали, что это не дробь, а настоящая свинцовая пуля. Дети все время играли с ней и с другими собачками на детской площадке. И еще ни один ребенок не пострадал, а вот собаки в этом дворе постоянно погибают от рук людей", - говорится в посте.
По данному факту управлением полиции Уральска начато досудебное расследование по статье 316, часть 1, УК РК "Жестокое обращение с животными", согласно которой предусматриваются: штраф до 120 месячных расчетных показателей, исправительные работы на тот же срок, общественные работы до 120 часов или арест до 30 суток.
В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное правонарушение.
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26.10.2024, 10:24 1231
В Акмолинской области ищут невернувшуюся домой 16-летнюю девушку
Фото: sinegor.kz
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Кокшетау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ведутся поиски 16-летней девушки. По данным полиции, она вышла из дома 19 октября и до сих пор не вернулась домой, сообщает новостной инстаграм-аккаунт sinegor.kz.
21 октября в отдел полиции города Косшы обратилась местная жительница с просьбой разыскать ее несовершеннолетнюю дочь 2008 года рождения, которая 19 октября около 09.00 вышла из дома, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. На телефонные звонки девушка не отвечает", - говорится в сообщении.
При этом полицейским удалось установить, что девушка уже неоднократно уходила из дома, но потом возвращалась. Кроме того, подросток является инвалидом.
Ранее сообщалось, что в Атырау расследуют похищение и убийство 23-летней девушки.
26.10.2024, 09:37 1801
На хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области произошел пожар
Фото: freepik.com
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Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Акалтын Мактааральского района Туркестанской области на территории хлопкоперерабатывающего завода потушили пожар на площади 150 квадратных метров, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошло возгорание 40 тонн собранного хлопка на площади 150 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространение пожара на всю площадь - 350 квадратных метров, и спасти от огня 80 тонн хлопка", - проинформировали в ведомстве.
По данным МЧС, пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
23.10.2024, 12:47 43291
Угрожал оружием и связями: пьяного депутата задержали в Карагандинской области
Фото: Pixabay.com
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Караганда. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат районного маслихата был задержан полицией Карагандинской области за хулиганство.
Об инциденте с пьяным депутатом написал Telegram-паблик "Вечерняя Караганда". По данным источника, причиной конфликта стало то, что на трассе Нура - Ахметаул машину депутата обогнал другой водитель. Нетрезвый народный избранник догнал мужчину в селе Ахметаул и, приставив ему к голове ствол автомата, стал угрожать, что уничтожит всех, кто проявляет к нему неуважение.
Помимо огнестрельного оружия депутат угрожал мужчине и большим охотничьим ножом. На депутатские крики и истерику стали собираться соседи и горячая молодежь Ахметаула. Дело могло закончиться грандиозной дракой. К счастью, депутата утихомирили женщины и старики", - сообщает паблик.
Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области.
21 октября в поселке Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области произошел инцидент, в ходе которого неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал оружием 60-летнему местному жителю. Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 38-летний депутат районного маслихата", - сообщили в полиции.
В отношении депутата составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Он арестован на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия". В настоящее время все доводы потерпевшего тщательно проверяются.
Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, в феврале в Акмолинской области замакима арестовали и лишили прав за пьяное вождение.
22.10.2024, 20:06 56586
В Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому
Фото: МВД РК
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Атырау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, который во время патрулирования совершил смертельный наезд на ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского районного отдела полиции в ходе патрулирования на служебной автомашине вместе с напарником заметил, что мотоциклом управляет несовершеннолетний и перевозит еще двоих несовершеннолетних. По звуковому сигналу полицейские потребовали остановиться. Однако водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил движение.
При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги и, не справившись с управлением мотоцикла, упал на землю.
В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание.
Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Гражданский иск удовлетворен частично.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в Астане произошла авария, в результате которой погиб мужчина, выполнявший дорожные работы.
22.10.2024, 11:04 61716
Подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре
Фото: telegram/police_almobl
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
О побеге сообщили в Instagram-паблике полиции Алматинской области.
Из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, гражданин К. В связи с этим введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставлены блок-посты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем, для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции", - сообщили в полиции Алматинской области.
В паблике kris_p_talgar опубликовали видео, на котором видно, что полиция осматривает машины на Талгарском тракте. Из-за этого вечером на дороге образовалась километровая пробка.
Полиция также разместила ориентировку на сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника.
Департаментом полиции Алматинской области за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы, 30.05.1998 года рождения. Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба немедленно сообщить в полицию по следующим телефонам: +7 727 727 90 44, +7 777 427 2915, +7 778 900 02 55 или 1022", - сообщили в полиции.
21.10.2024, 16:34 77016
Массовое отключение электричества произошло в Астане
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители района Алматы в Астане остались без электроснабжения. Причины отключения выясняются.
По информации Астана-РЭК, 21 октября в 15.06 в районе Алматы произошло технологическое нарушение, в результате которого без электроснабжения остались потребители в районе аллеи Мынжылдык и проспекта Тауелсиздик, улиц Кордай и Байтурсынова.
В 15.32 было осуществлено переключение на резервное питание. В настоящее время проводятся работы по выяснению и устранению причины", - сообщили в компании.
Напомним, в июле без электричества осталась часть жилых домов в Астане из-за повреждения кабеля частной компанией.
Год назад столица погрузилась во мрак из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.
21.10.2024, 12:36 80351
В аэропорту Алматы произошел сбой в системе на паспортном контроле
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Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорт Алматы произошел технический сбой в системе на паспортном контроле, сообщает пресс-служба аэропорта.
Неполадки уже устранены. Проблем с досмотром и сканированием не было. В связи со сбоем задержек рейсов не наблюдалось. Аэропорт работает в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Сети появились кадры очередей в новом терминале аэропорта.
Напомним, строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тысячи квадратных метров. 1 июня 2024 года новый терминал обслужил первые рейсы.
20.10.2024, 20:29 93566
Пик солнечной активности вызвал сбои в работе спутников и GPS
Солнце вступило в самый активный период за 11 лет
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Вашингтон. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Солнце вступило в самый активный период за 11 лет, из-за чего в разных странах люди наблюдают фееричное северное сияние.
Кроме того, солнечная активность вызывает сбои в работе небольших спутников и нарушает сигналы GPS, пишет Washington Post со ссылкой на NASA.
За последние несколько лет Солнце устроило настоящее шоу для землян, и теперь ученые подтвердили, что впереди еще много событий", - пишет сотрудница газеты Kasha Patel.
В частности, в мае этого года экстремальная геомагнитная буря, достигшая самого высокого уровня интенсивности, вызвала по всем миру невероятные северные сияния, которые видели даже в Индии и на Багамах.
Новый анализ показывает, что магнитная активность от бури была самой сильной с 1989 года, согласно информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований. По данным НАСА, полярные сияния также были одними из самых ярких за 500 лет", - пишет газета.
Специалисты не исключают, что сбои в работе спутников и GPS будут продолжаться.
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