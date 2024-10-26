Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке

Фото: МВД РК

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Атырау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, который во время патрулирования совершил смертельный наезд на ребенка, сообщает пресс-служба суда.





Инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского районного отдела полиции в ходе патрулирования на служебной автомашине вместе с напарником заметил, что мотоциклом управляет несовершеннолетний и перевозит еще двоих несовершеннолетних. По звуковому сигналу полицейские потребовали остановиться. Однако водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил движение.





При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги и, не справившись с управлением мотоцикла, упал на землю.





В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание.





Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.





Гражданский иск удовлетворен частично.





Приговор суда не вступил в законную силу.



