Жителей Уральска напугал сильный грохот

УРАЛЬСК. 21 ОКТЯБРЯ -21 октября, в 15.30 жителей Уральска и пригорода напугал сильный грохот, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Характерные взрыву звуки (предположительно, было два сильнейших хлопка) слышали жители всех частей города, а также посёлков Деркул, Мичурино, Асан, Покатиловка и даже Дарьинского района Байтерек (в 20 километрах от областного центра), сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В северо-восточной части города на машинах сработала сигнализация.

Ни в департаменте полиции, ни в ДЧС информацию о взрыве не подтвердили. Более того, в ведомствах на вопросы уральцев ответили, что и сами слышали громкий звук, однако никакой информации о взрывах или других происшествиях к ним не поступало.

В войсковой части 5517 также сообщили, что у них никаких происшествий не было.