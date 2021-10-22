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Жителей Уральска напугал сильный грохот

21.10.2021, 20:32 82891
УРАЛЬСК. 21 ОКТЯБРЯ -21 октября, в 15.30 жителей Уральска и пригорода напугал сильный грохот, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Характерные взрыву звуки (предположительно, было два сильнейших хлопка) слышали жители всех частей города, а также посёлков Деркул, Мичурино, Асан, Покатиловка и даже Дарьинского района Байтерек (в 20 километрах от областного центра), сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В северо-восточной части города на машинах сработала сигнализация.
 
Ни в департаменте полиции, ни в ДЧС информацию о взрыве не подтвердили. Более того, в ведомствах на вопросы уральцев ответили, что и сами слышали громкий звук, однако никакой информации о взрывах или других происшествиях к ним не поступало.
 
В войсковой части 5517 также сообщили, что у них никаких происшествий не было.
 

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В Караганде полицейские спасли из пожара семь человек

22.10.2021, 16:05 3214
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября из Центра оперативного управления полиции города Караганды всем нарядам полка патрульной полиции поступило сообщение: в одном из домов частного сектора произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульной машины в составе Бауыржана Тусупбекова и Ильдара Касенова. Огонь уже охватил крышу строения, в котором, как сообщили очевидцы, оставались двое взрослых и двое детей. Полицейские бросились на выручку домочадцев, оказавшихся в огненной ловушке. Они вывели на улицу всех, кто в ней находился", - сообщает Polisia.kz. 

 
Между тем огонь перекинулся на соседний дом, в котором находились двое взрослых и ребенок. На помощь сослуживцам прибыл экипаж в составе Курмета Кунанбаева, Азамата Акимжанова и заместителя командира роты Илии Жаканова. Они оперативно эвакуировали людей из второго дома.
 
 

16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью

22.10.2021, 14:30 9451
16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью
Фото: МЧС России
РЯЗАНЬ. 22 ОКТЯБРЯ - В результате взрыва на заводе под Рязанью погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данные подтверждены региональным Минздравом, сообщает РИА Новости. Еще один человек числится пропавшим без вести, однако, по словам спасателей, никому из пропавших спастись не удалось. 
 

При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - рассказал источник агентства в экстренных службах.

 
Всего в момент пожара в цехе завода находились 17 человек.
 
В здании, где случилась авария, изготовляли промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ. 
 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петренко.


По ее словам, для тщательного расследования дело будет передано в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
 

Смертельное ДТП произошло в ЗКО

22.10.2021, 13:27 31078
Смертельное ДТП произошло в ЗКО
Фото: 24.kz
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Водитель грузовой машины наехал на пешехода в Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

20 октября, примерно в 20.50, 41-летний водитель автомашины DAF с полуприцепом НефАЗ на 61-м километре автодороги Уральск - Кирсаново допустил наезд на 22-летнего пешехода", - сообщает Polisia.kz.

 
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, не приходя в сознание, скончался в Городской многопрофильной больнице. Водитель признал свою вину. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. 
 
 

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