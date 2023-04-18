Жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии

Также сообщается о временном снижении давления питьевой воды в Актау

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Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 апреля в 17.04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нем, сообщили в ТОО "МАЭК".





После отключения оборудования на ТЭЦ-2 по автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области.





В ТОО "МАЭК" также сообщили об отключении горячего водоснабжения и временном снижении давления питьевой воды в Актау.





В связи с ремонтными работами на ТОО "МАЭК" подача горячей воды в нижние микрорайоны города будет временно приостановлена ​​с 21.00. Сообщаем, что с 22.00 давление питьевой воды будет снижено в верхней и нижней зонах областного центра", - приводит сообщение предприятия портал "Лада" .





Подачу горячего водоснабжения и нормализацию давления питьевой воды на город планировалось восстановить к 8.00 17 апреля.