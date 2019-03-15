Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Жители Сарыагашского района Туркестанской области ощутили подземные толчки силой 2 балла, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 14 марта 2019 года, в 03.31 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 694 километрах на запад от Алматы, на территории Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,5. Магнитуда MPV - 5,1. Глубина - 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Сарыагашский район, около 2 баллов.

Позже, 14 марта 2019 года, в 07.34 алматинского времени, зарегистрировано еще одно землетрясение. Его эпицентр расположен в 323 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - 30 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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