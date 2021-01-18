Жители Шымкента минувшей ночью ощутили землетрясение

Шымкент. 17 января. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 января, в 02 часа 02 минуты 53 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 823 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 13.0. Магнитуда MPV - 6.0. Глубина - 150 километров.

Жители Шымкента ощутили подземные толчки в 2-3 балла.

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