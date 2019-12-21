Жители Шымкента почувствовали отголоски произошедшего в Афганистане землетрясения

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, произошедшем сегодня в Афганистане в 17.39 по времени Алматы, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения располагался в 882 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения составил 14,9, магнитуда MPV - 6,5. Подземные толчки залегали на глубине 200 километров. Землетрясение силой в три балла ощущалось в Шымкенте", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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