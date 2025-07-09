Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки

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Балхаш. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июля водитель Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаша, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона не отреагировал на дорожные знаки и выехал на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем врезался на криволинейный барьер, - 5 июля водитель Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаша, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона не отреагировал на дорожные знаки и выехал на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем врезался на криволинейный барьер, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.





В результате столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.





По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



