Жители Жанатаса остались без тепла и электричества из-за сильного ветра, введен режим ЧС
Тараз. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Жанатасе сильный ветер обрушил 20 столбов электропередач, сообщает акимат Жамбылской области.
В Сарысуском районе продолжается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Мощности отдельных генераторов ГКП "ЖаңатаСуЖылу" недостаточно для работы в таких условиях.Установлено падение 20 столбов электропередач линий", - проинформировали в акимате.
Ремонтно-восстановительные работы начнутся после ослабления ветра.
Кроме того, произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения Жанатаса.
Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
В трех школах подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием. Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику", - сообщили в ведомстве.
В Таразе сильный ветер сорвал баннеры, установленные на 8 билбордах и окнах зданий в комплексе "Көне Тараз". Также ветер порвал государственный флаг в Парке первого президента.
В массивах Кумшагал, Культоган отключился фидер. Аварийно - восстановительная бригада ТОО "ТГЭС" провела проверку. На данный момент ведутся работы по устранению неполадок", - рассказали в облакимате.
Также из-за сильного ветра отключился 628-й трансформаторный узел на территории района "Зеленый ковер", позже подача электричества была восстановлена.
В Жамбылской области 3 января отмечается сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. Закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Б.Момышулы - Колтоган - Кошкарата - Кызтоган, Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас - Саудакент, на участке Тараз - Шымкент с 534-й по 593-й километры, сообщает Polisia.kz.
Природная стихия бушует на большей части страны. В большинстве областей РК перекрыто движение автотранспорта на трассах.