Талдыкорган. 30 января. Kazakhstan Today - Жительница Алматинской области пострадала при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме, передает Kazakhstan Today.

29 января, в 20.30, в частном жилом доме города Уштобе Каратальского района Алматинской области из-за неисправности редуктора газового бытового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка возникло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия на площади 32 квадратным метра, без горения, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

С различными травмами госпитализирована женщина 1965 года рождения", - отметили в ведомстве.

На место происшествия были привлечены семь сотрудников и одна единица пожарной техники ДЧС Алматинской области.

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