Жительница Караганды хотела выпрыгнуть из окна многоэтажки с 3-летним ребенком

Фото: ekaraganda.kz

КАРАГАНДА. 28 МАЯ - Инцидент произошел 23 мая в одном из домов микрорайона Восток-3, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Ново-Майкудукский отдел полиции управления полиции Караганды сообщение о том, что некая женщина пытается совершить суицид с ребенком на руках, поступило около 18.00, сообщает ekaraganda.kz

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По приезде факт подтвердился: 24-летняя женщина, держа на руках 3-летнюю дочь, сидела на подоконнике окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома.

Полицейский-водитель, старший сержант полиции Кымбат Альтаев взобрался на третий этаж и успех схватить готовую спрыгнуть с подоконника женщину и ее ребенка. Этим полицейский предотвратил суицид и спас две жизни.

В ходе проверки установлено: женщина находится на учете в специализированном медицинском учреждении, куда впоследствии ее и доставили.

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