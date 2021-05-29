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Жительница Караганды хотела выпрыгнуть из окна многоэтажки с 3-летним ребенком

28.05.2021 10423
Жительница Караганды хотела выпрыгнуть из окна многоэтажки с 3-летним ребенком
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 28 МАЯ - Инцидент произошел 23 мая в одном из домов микрорайона Восток-3, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Ново-Майкудукский отдел полиции управления полиции Караганды сообщение о том, что некая женщина пытается совершить суицид с ребенком на руках, поступило около 18.00, сообщает ekaraganda.kz
 
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По приезде факт подтвердился: 24-летняя женщина, держа на руках 3-летнюю дочь, сидела на подоконнике окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома.
 
Полицейский-водитель, старший сержант полиции Кымбат Альтаев взобрался на третий этаж и успех схватить готовую спрыгнуть с подоконника женщину и ее ребенка. Этим полицейский предотвратил суицид и спас две жизни.
 
В ходе проверки установлено: женщина находится на учете в специализированном медицинском учреждении, куда впоследствии ее и доставили.
 

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