15.09.2023, 16:45 46391
Жительница Семея родила в застрявшем лифте роддома
Роды приняла акушерка, которая на тот момент находилась в отпуске, но шла с дочерью на партнерские роды
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Семей. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семейчанка родила мальчика в застрявшем лифте областного перинатального центра.
Данное событие произошло 3 сентября в 06.00 в лифте, где из-за технических неполадок застряли 5 беременных женщин. В этот момент у одной из них начались резкие схватки. И оказавшаяся рядом женщина совершила героический поступок, приняв роды прямо в лифте, сообщает портал abainewskz.
По словам другой застрявшей в лифте беременной, ее мама работает акушеркой в этом медучреждении, но в тот момент находилась в трудовом отпуске и шла вместе с ней на партнерские роды.
Моя мама совершила героический поступок - она приняла роды в лифте перинатального центра города Семея, который остановился на 1 час. Мы, 5 беременных женщин, все это время были внутри", - рассказала дочь акушерки.
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18.09.2023, 08:44 12561
В результате ДТП на трассе в ЗКО погибли шесть человек, в том числе четверо детей
Фото: скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ
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Уральск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на 290-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент, возле поселка Бекей, произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе четверо детей.
Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения)", - сообщает Polisia.kz.
Также сообщается, что в ДТП пострадал 37-летний водитель фуры.
Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции области.
17.09.2023, 18:35 20231
Задержали участников массовой драки в Алматы
Один из активных участников происшествия водворен в ИВС
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодые люди, участвовавшие в массовой драке в Алмалинском районе Алматы 15 сентября этого года, установлены и задержаны, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Один из активных участников происшествия в порядке статьи 128 (Основания задержания) УПК РК водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.
Как ранее сообщалось, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК РК.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
17.09.2023, 11:55 24186
В Алматы несколько домов остались без энергоснабжения из-за обвала грунта при ремонте теплотрассы
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы, на улице Ескарева, в жилом комплексе Seven Hills восстанавливают электрокабели после обвала грунта во время реконструкции теплотрассы, сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети".
Отмечается, что происшествию поспособствовало грубое несоблюдение технологических норм подрядной организацией. Осыпавшийся земляной слой повредил электрокабели, питающие электроэнергией близстоящие дома. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время аварийная бригада АО "Алатау жарык компаниясы" занимается восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные здания.
Также частично причинен ущерб летней площадке местного кафе.
Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль городским акиматом.
В отношении подрядной организации, допустившей возникновение нештатной ситуации, будут приняты соответствующие законодательству меры.
15.09.2023, 12:06 50616
Женщину с двумя детьми убили в селе Алматинской области
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей обнаружили на месте пожара в селе Ащибулак Алматинской области.
14 сентября в 23.24 в УП Илийского района поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак после пожара с признаками насильственной смерти обнаружены трупы гражданки К. и ее двух несовершеннолетних детей", - сообщили в ДП Алматинской области.
В настоящее время ведется поиск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство" .
Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки", - сообщил начальник департамента Бауржан Аленов.
Ранее сообщалось о зверском убийстве в Актобе. В квартире были найдены тела матери и сына. В реанимацию с ножевыми ранениями госпитализирована 13-летняя дочь погибшей.
Напомним, начало весны в Казахстане ознаменовалось серией жестоких убийств. В Темиртау был задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка.
В Актау 24 марта изверг зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Его приговорили к пожизненному заключению.
14.09.2023, 09:38 63211
Трехлетний ребенок погиб после падения в септик в одном из детских садов Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 сентября 2023 года около 13.08 в управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в сельской больнице скончался трехлетний ребенок после падения в открытый канализационный септик на территории одного из детских садов в селе Кырбалтабай.
Данный факт был зарегистрирован в полиции по статье 141, часть 2, УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента. Ход расследования взят мною на контроль. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Напомним, в июле в селе Амангельды Алматинской области спасатели вытащили из септика двоих детей.
13.09.2023, 16:02 73826
На АНПЗ из-за проблем с электроэнергией произошел сбой в работе техустановок
Произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK"
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Атырау. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла остановка ряда технологических установок, сообщили в пресс-службе компании.
ТОО "АНПЗ" сообщает, что 13 сентября в 06.45 в результате посадки электроэнергии со стороны АО "KEGOK" произошла остановка ряда технологических установок. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему, согласно технологическому регламенту", - сказано в сообщении ТОО.
В настоящее время идет перезапуск установок, ведется наладка режима.
При этом на АНПЗ заверили, что произошедшая ситуация не окажет существенного влияния на производственный процесс.
Напомним, произошедшая в июле авария на МАЭК привела к остановке работы АНПЗ. Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
12.09.2023, 15:33 88121
В Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом
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Караганда. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области сообщили о росте заболеваемости бруцеллезом среди людей и скота.
По данным ДСЭК региона, в текущем году среди населения Карагандинской области впервые зарегистрировано 19 случаев бруцеллеза. В прошлом году заболело на 2 человека меньше. Случаи бруцеллеза зарегистрированы в Караганде, Сарани, Шахтинске, Абайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском районах.
В Шетском, Абайском, Актогайском, Нуринском и Бухаржырауском районах выявлено положительно реагирующих сельскохозяйственных животных на 337 голов больше по сравнению с 2022 годом по бруцеллезу среди крупного и мелкого рогатого скота, являющихся основными источниками возбудителя бруцеллеза для человека", - рассказали эпидемиологи.
Установлено, что источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей являются употребленные в пищу молоко и молочные продукты без термической обработки. При этом уточняется, что продукты были приобретены у физических лиц, у которых в 38,2% случаях отмечается нарушение санитарно-гигиенических норм и правил ухода за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных.
В пробах, взятых из внешней среды, возбудители бруцеллеза выявлены в 13,2% молочных продуктах, 25% корма. Эти выявленные положительные результаты указывают на распространение микробов во внешнюю среду и в свою очередь могут быть факторами передачи этой инфекции", - предупреждают в ДСЭК.
Ранее в эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
Напомним, в Акмолинской области произошла вспышка заболеваемости сибирской язвой.
12.09.2023, 13:58 83871
Пострадавшая от удара током во время пенной вечеринки девочка скончалась в больнице Костаная
Фото: скриншот из видео
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Костанай. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшая от удара током во время пенной вечеринки в Костанайской области девочка скончалась сегодня утром в больнице Костаная, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Напомним, ЧП произошло в Узункольском районе Костанайской области. Девятилетнюю девочку ударило током на пенной вечеринке, организованной в честь Дня молодежи. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
30 августа в Костанай приехали профессор, главный реаниматолог республики и ведущий нейрохирург, однако специалисты констатировали, что не могут ничего дополнительно назначить или провести какие-то дополнительные обследования, поскольку местные врачи все уже сделали.
Все это время состояние пострадавшей девочки оценивалось как очень тяжелое.
После ЧП заместитель акима Узункольского района был уволен.
Полиция начала досудебное расследование по статье 306 УК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?