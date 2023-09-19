Жительница Семея родила в застрявшем лифте роддома

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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы, на улице Ескарева, в жилом комплексе Seven Hills восстанавливают электрокабели после обвала грунта во время реконструкции теплотрассы, сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети".





Отмечается, что происшествию поспособствовало грубое несоблюдение технологических норм подрядной организацией. Осыпавшийся земляной слой повредил электрокабели, питающие электроэнергией близстоящие дома. Жертв и пострадавших нет.





В настоящее время аварийная бригада АО "Алатау жарык компаниясы" занимается восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные здания.





Также частично причинен ущерб летней площадке местного кафе.





Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль городским акиматом.





В отношении подрядной организации, допустившей возникновение нештатной ситуации, будут приняты соответствующие законодательству меры.