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Балхаш. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц, одной из девочек всего 3 года.





О вопиющем случае сообщила в Instagram праавозащитница Дина Тансари.





По информации, предоставленной в фонд "Не молчи" одним из подписчиков, девочка поступила в приемное отделение центральной больницы Балхаша с вагинальным кровотечением.





Ребенку 3 года. Была изнасилована сожителем матери, возможно, неоднократно", - пишет автор письма.





Сообщается, что у девочки есть сестра-близнец, которая тоже, возможно, подвергалась сексуальному насилию. Обе девочки проживают в неблагополучной семье. Старшие дети учатся в школе-интернате, а их мать злоупотребляет алкоголем.





Правозащитница обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также в Комитет по защите прав ребенка и детскому омбудсмену с просьбой взять дело на контроль.





В свою очередь детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что подозреваемый в преступлении задержан, по факту насилия возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование".





Ранее в Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.



