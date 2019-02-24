Зоозащитники Алматы требуют найти и наказать живодера, изрезавшего щенка до полусмерти

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы живодер изрезал восьмимесячного щенка до полусмерти - срезал ему 70% кожи и разрезал пах, передает Kazakhstan Today.

Щенка спасли зоозащитники, теперь они требуют найти и наказать живодера, сообщает портал turantimes.kz

Щенок жил в районе Дружбы, постоянно бегал там и играл с детками - совершенно безобидное животное. Мы нашли его хозяина, оказалось, что собака была на самовыгуле. Это тоже большая проблема, что хозяева вот так отпускают животных на улицу", - сказала организатор "Фонда добрых дел Алматы" Ульяна Бакаева .

В том, что над животным поиздевался человек, нет никаких сомнений. Рваных ран от бродячих собак у щенка нет, не повреждены мясо и мышцы, как это обычно бывает от укусов. Была версия, что животное сбила машина, однако никаких переломов и ушибов врачи также не обнаружили.

Задета только кожа. Кто-то пытался снять с щенка кожу", - уверены зоозащитники.

У щенка была очень низкая температура, когда мы нашли его. Температуру мы подняли, все раны сшили. От наркоза малыш отошел нормально, а сегодня уже попил воды. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Чуть позже врачи снова будут его осматривать", - сказала Ульяна Бакаева.

О том, кто был способен на подобные зверства, зоозащитники не знают. Вероятно, это человек, который жил в том же районе, где обнаружили щенка. И даже если живодера вычислят, судить его будут нестрого. В Уголовном кодексе Казахстана есть статья 276, согласно которой "наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, предусматривает штраф от 100 до 200 МРП, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до одного года". Однако ответственность ждет живодера лишь в случае гибели или увечий животного, и то при условии, что преступление было совершено из хулиганских мотивов, с использованием садистских методов или в присутствии несовершеннолетнего. В статье не предусматриваются избиение животного в собственном доме, или преступления с целью получения выгоды, отмечает издание.

По словам Ульяны Бакаевой, случаев живодерства очень много, поэтому приюте полно животных, покалеченными людьми.

Есть собака, у которой обнаружили пулю в 3 миллиметрах от сердца, а в боку - ножевое ранение. Когда мы повезли ее на рентген, выяснилось, что перебиты все кости. Был даже сломан нос, животное дышало через дырочку. Его избивали всю жизнь, которую он провел рядом с людьми. Это добрейшая собака жила на улице, встречала и провожала людей на работу", - рассказала зоозащитница.

В Центре социальной адаптации и реализации травмированных животных живет еще одна собака, у которой отрублены две лапы, хвост и уши. Также есть животные с пулями в позвоночнике и алабай, которому отрубили нос. И все это делают люди, ведь животные на такое попросту не способны, говорится в статье.

Желающие поддержать деятельность Центра социальной адаптации и реализации травмированных животных могут помочь, воспользовавшись следующими данными: ИИН 620121402822, Каспий голд 5169 4931 8636 2276, Киви +77018229222, Билайн 87773808243, Paypal7018229222@mail.ru

Стоит отметить, что первобытная жестокость по отношению к животным наблюдается во многих аспектах жизни человека: сельское хозяйство, пушное звероводство, опыты на животных, индустрия развлечений (цирки, охота, рыбалка, бои, реклама, кино, зоопарки).

Случаи необоснованно жестокого обращения с животными в Казахстане происходят довольно часто. Среди нашумевших историй о живодерах факты расстрела тигра и двух медведей в Шымкентском зоопарке в 1990-х годах. Тогда животных убили для продажи китайским бизнесменам. Также были случаи убийства страусов и копытных на шашлык и бешбармак. Только вмешательство СМИ смогло изменить ситуацию: чиновник был уволен и отдан под суд.

Нередки и случаи издевательств над пернатыми, занесенными в Красную книгу, в частности, над соколами-балобанами, которых при незаконной перевозке для продажи на черном рынке содержат в ужасающих условиях - птицам стягивают крылья и лапы, надевают маски, пеленают и утрамбовывают в ящиках. Живым до места назначения доезжает лишь небольшой процент соколов.

По мнению психоаналитиков, самыми изощренными способами истязания и унижения животных, особенно представителей дикой природы и более всего крупных хищников, отличаются цирки и зоопарки.

В том же Шымкентском зоопарке львица в стрессовом состоянии съела пятерых своих детенышей из-за того, что руководство зоопарка разрешило сотрудникам телевидения проводить съемки внутри вольера с новорожденными львятами. Львят выковыривали шестом из-под львицы, чтобы удобнее было снимать. После отъезда тележурналистов львица, учуяв чужой запах, съела детенышей.

Ранее в Казахстане живодеры накормили змею насваем и выложили видео в Интернет. Видео, размещенное в Youtube, озаглавили "Жылан-наркоман" ("Змея-наркоман"). На видео живодеры раскрыли пасть пойманной змеи и засыпали туда насвай. После этого рептилию отпустили. Вероятно, сотворенное издевательство показалось исполнителям удачной шуткой, за кадром слышится смех.

Это далеко не единичный случай издевательств над животным миром, причем свои "подвиги" живодеры охотно выкладывают в Интернет, не опасаясь быть привлеченными к ответственности.

В частности, ранее в Интернете появилось видео, на котором двое мужчин жестоко расправляются с волком. Сначала один из них переезжает животное колесом внедорожника. А затем оба начинают всячески избивать беспомощного волка. Позже за издевательство над волком к уголовной ответственности привлекли двух жителей Мангистауской области.

Кроме того, в Актау были выявлены случаи издевательства и последующей продажи животных. Ученик одной из школ через "WhatsApp" распространил фото щенка с отрезанными ушами и хвостом. Затем живодер пообещал продолжить издевательства над животным, если кто-нибудь не купит у него несчастного щенка. Примеру такого "бизнеса" вскоре последовал другой школьник.

В августе 2017 года в казахстанском сегменте соцсетей появилось видео с подожженной кошкой. В видеоролике, который длится несколько секунд, видно объятое пламенем мечущееся животное. За кадром слышны смех и комментарии наблюдающих за этим молодых людей. "Видео загружено специально, чтобы были предприняты хоть какие-то меры против этих лиц", - говорится в подписи к видео, размещенному на странице madlipz.kz в Инстаграм.

В Костанае прохожие обнаружили на улице собаку, ставшую жертвой живодеров. Пес по кличке Гром поступил в общественное объединение "Надежда" в ужасающем состоянии: с дырой в носовой полости от толстого гвоздя, отсутствующим глазом, с запахом разложения, пишет Alau.kz.

В 2014 году в зоопарке Караганды ягуарам публично скормили полуторамесячного медвежонка. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия тем, что животное было больным и нежизнеспособным - ветеринары диагностировали у него сердечные и неврологические заболевания. В Казахстанском общественном фонде защиты животных "KARE-забота" по этому поводу заявили, что, если болезнь медвежонка была несовместима с жизнью, после проведения обследования ветеринарным врачом животное должно быть соответствующим образом усыплено.

Напомним, что в Казахстане же до сих пор продолжается варварский отстрел бродячих животных. В частности, работники охотобщества средь бела дня отстреливали собак в селе Боровское Костанайской области. Кроме того, не все отстрелянные собаки были бродячими. Убийство животных совершалось прямо на территории поселка, что запрещено законом.

В частности, в ноябре 2017 года в Шымкенте на глазах у детей рядом с медицинским колледжем отстреливали собак. Местная жительница Елена Васильченко рассказала, что она и ее дочь стали свидетельницами бойни, девочка пережила стресс. Все произошло, когда дети шли в школу. При этом работники ветслужбы не отреагировали на возмущения очевидцев, информировал tvk-uko.kz. Позже стало известно, что сотрудники ветеринарной организации были наказаны.

По мнению казахстанских представителей организаций по защите животных, отсутствие госконтроля за отловом бродячих животных порождает преступную жестокость.

Случаи варварства и жестокости по отношению в животным нередки и за границей. В частности, в Канаде с параноидальной жестокостью были убиты 100 ездовых собак. Животных убивали, стреляя в голову, а выжившим перерезали горло.

Кроме того, бессмысленная жестокость людей довела ослика до смерти от инфаркта - странное совпадение бессердечности мелких дельцов и сердечного недуга животного, которого люди считают эталоном тупости. Ослица Анапка, ставшая известной после "рекламного" полета летом 2010 года на парашюте над Азовским морем, умерла в московском конно-фермерском хозяйстве "Стрелы Ярилы" от обширного инфаркта.

В РФ милиционеры Тульской области были вынуждены обогревать и кормить животных зоопарка на колесах. Хозяин бросил на дороге своих четвероногих питомцев в мороз минус 20.

Британец Ли Брюс был осужден на восемь месяцев заключения за то, что бросил на голодную смерть в арендованной им квартире породистого боксера по кличке Бобби, а сам в это время предавался любовным утехам вместе со своей сожительницей, сообщает газета "Сан".

Спустя три месяца, столько Ли Брюс не платил за жилье, безжизненное тело отощавшего пса обнаружил владелец арендованной 24-летним британским солдатом квартиры.

Между тем в редких случаях здравый смысл и человеческое достоинство побеждают жажду наживы и связанную с ней и другими пороками людей жестокость по отношению к животным. В частности, власти Китая запретили проводить в стране цирковые представления с участием животных.

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