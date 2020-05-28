В КазНУ состоялась международная конференция "Азбука - начало всех начал"

Участниками международной конференции стали преподаватели и их студенты из Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Китая.
С приветственным словом к участникам обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она сказала, что День славянской письменности и культуры отмечается во всём, мире где используется кириллица и пожелала студентам успехов в изучении русского языка.
Во время включений из разных стран участники говорили о роли, которую сыграло изобретение славянской письменности в развитии европейской и мировой цивилизации, о непреходящем значении подвига святых Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских народов.
Звучали стихи и песни, посвящённые родному языку, роли культуры. Собравшиеся отмечали, что славянская азбука не только наказ предков нам, ныне говорящим на русском языке, но и одна из самых удобных систем письма.
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