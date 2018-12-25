КазНУ вошел в топ-200 экологичных вузов мира

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - КазНУ имени аль-Фараби укрепил свои позиции в топ-200 самых экологичных университетов мира, передает Kazakhstan Today.

По данным исследования глобального рейтинга "UI Green Metric Ranking of World Universities", по сравнению с прошлым годом казахстанский вуз поднялся в этом престижном и авторитетном рейтинге на 14 пунктов, заняв 172 место среди 700 вузов из 78 стран.

Рейтинг показывает реальную картину развития "зелёных" технологий и экологической политики в высших учебных заведениях и оценивает их по критериям: развитие инфраструктуры, хранение и переработка отходов, рациональное использование воды и энергии, использование экологически чистого транспорта, образовательная и научная деятельность в области экологии, площадь зеленых насаждений в кампусе, сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что КазНУ значительно опережает в этом рейтинге другие казахстанские вузы.

Возглавляя глобальный хаб Программы ООН "Академическое влияние" по устойчивому развитию, в целях практического осуществления глобальной идеи президента страны Нурсултана Назарбаева "Зеленый мост", КазНУ инициировал международный проект партнерства "Зеленый мост через поколения" и создание консорциума университетов мира для его реализации. Подготовка специалистов по устойчивому развитию и "зеленой экономике" осуществляется в тесной интеграции с центром MDP "Global Classroom", открытого совместно с Колумбийским университетом.

В рамках проекта "КазНУ - Green Campus" в университете создается экологически устойчивая и комфортная "зеленая" среда. В частности, создан центр "зеленых технологий", который представляет собой "Мини-ЭКСПО" для реализации инновационных проектов по "зеленой энергетике" с применением различных технологий получения энергии: ветровой, солнечной, гидро- и геотермальной, биогазовой и водородной энергетики. Здесь на основе современных технологий и наукоемкого инжиниринга ведется практическая подготовка специалистов.

"Также успешно работает энергоэффективная теплица для выращивания цветочно-декоративных и ягодно-овощных культур с применением на гидропоники. Заканчиваются работы по благоустройству русла реки "Керенкулак" с системой очистных сооружений. Вода из реки будет использоваться в создаваемой искусственной экосистеме "Аквапоника". Это станет уникальным местом отдыха студентов, гостей университетского кампуса и жителей Алматы, а также практической базой для обучения студентов по содержанию и разведению декоративных и ценных видов рыб и растений", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, совсем недавно в КазНУ открыл двери зимний сад, где собраны более 50 тропических и субтропических растений, есть фонтаны и малые архитектурные формы, места для отдыха и работы студентов. Здесь будущие биологи, геоботаники и экологи проходят научную стажировку и практику, для студентов и школьников проводятся специальные экотренинги и экскурсии, а любители природы могут принять участие в уходе за растениями.

КазНУ, являясь инициатором многих международных проектов, проводит целенаправленную работу по внедрению зеленых технологий, использованию передовых достижений науки и техники в повышении энергоэффективности деятельности университета, подчеркнули в пресс-службе.

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