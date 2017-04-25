Комиссар "ЭКСПО-2017" ознакомился с проектами ученых КазНУ

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Комиссар "ЭКСПО-2017" Рапиль Жошыбаев ознакомился с проектами ученых КазНУ имени аль-Фараби, которые будут представлены на Всемирной специализированной выставке в Астане. Он также встретился со студентами, посетил технопарк и центр "зеленых технологий" университета, сообщила пресс-служба вуза.

Ректор КазНУ академик Галым Мутанов рассказал гостю о достижениях, научно-инновационной и образовательной деятельности университета, проектах ученых и студентов по энергетике будущего. В национальном павильоне "Казахстан" будут представлены такие инновационных разработки, как устройство для разделения углеводородной газовой смеси на компоненты методом конвективной диффузии; плазменно-топливные системы для повышения эколого-экономических показателей тепловых электростанций и пылеугольных котельных; автономная солнечная установка для получения тепловой и электрической энергии; разработка кремниевой солнечной батареи с планарным концентратом, передает Kazakhstan Today.

Кроме этого, в выставочном павильоне планируется показать проект первого казахстанского наноспутника; энергосберегающие газоразрядные лампы с повышенной интенсивностью свечения; малотоннажные установки по производству углеродных наноструктур; технологии получения электроэнергии с использованием пьезоэлементов в дорожном полотне и производства катализатора гидрирования растительных масел и многие другие.

В вузе отметили, что Жошыбаев высоко оценил научный потенциал КазНУ, отметив, что университет как ведущий центр инноваций становится точкой роста "умной" экономики страны и драйвером "зеленой" энергетики. Участие ученых и молодых исследователей КазНУ в "ЭКСПО" - это хорошая возможность не только продемонстрировать свои разработки, но и обрести ценный опыт, быть в гуще инновационных идей со всего мира, найти партнеров и единомышленников.

На встрече со студентами комиссар выставки рассказал о ходе подготовки проведения "ЭКСПО-2017" в Астане, подчеркнув, что это мероприятие станет грандиозным событием мирового масштаба. В ней примут участие более 100 стран и 10 международных организаций, жителей и гостей столицы ждут более трех тысяч культурных мероприятий. Планируется, что выставку посетят свыше двух миллионов человек. Жошыбаев пригласил преподавателей и студентов посетить выставку, поддержать своих коллег, представляющих проекты и выразил уверенность, что они увидят много интересного и получат массу приятных впечатлений.

Во время встречи студенты получили ответы на интересующие их вопросы, приняли участие в викторине, лучшие из них были отмечены сувенирами и памятными подарками.

По данным вуза, в преддверии проведения "ЭКСПО-2017" в КазНУ создан центр "зеленых технологий", представляющий собой городское "Мини-ЭКСПО". Здесь реализуются проекты "зеленой энергетики" с применением инновационных технологий получения энергии: ветровой, солнечной, геотермальной, гидро- и биогазовой энергетики. Также в центре на основе наукоемкого инжиниринга осуществляется подготовка специалистов.

На территории кампуса КазНУ создается экологически устойчивая и комфортная "зеленая" среда. Заканчиваются работы по благоустройству русла реки "Керенкулак" с системой очистных сооружений. Вода из реки будет использоваться в создаваемой искусственной экосистеме "Аквапоника". Она станет уникальным местом отдыха студентов, гостей университетского кампуса и жителей Алматы, а также практической базой для обучения студентов по содержанию и разведению декоративных и ценных видов рыб и растений.

В ходе визита в КазНУ Жошыбаев ознакомился с деятельностью центра обслуживания студентов "Керемет", центра ситуационного управления и передал в дар библиотеке университета книгу "Лондон - Астана" об "ЭКСПО-2017".

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