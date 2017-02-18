В КазНУ отметили 25-летие вступления Казахстана в ООН

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В КазНУ имени аль-Фараби состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию вступления Республики Казахстан в Организацию Объединенных Наций, сообщает пресс-служба вуза.

По случаю знаменательной даты министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов направил в адрес участников торжественного собрания поздравительное письмо и пожелал успеха. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел РК, Департамента общественной информации ООН, дипломатических миссий, международных организаций, акимата, преподаватели и студенты вузов города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Открывая собрание, первый проректор КазНУ Мухамбеткали Буркитбаев отметил, что университет как ведущий вуз Казахстана реализует свою образовательную и научно-исследовательскую деятельность в области продвижения принципов и глобальных инициатив ООН.

"КазНУ, являясь глобальным хабом по устойчивому развитию программы ООН "Академическое влияние" успешно выполняет миссию, возложенную на нее организацией. Работают кафедра ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации, а также международная кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию", - отметил профессор.

Посол по особым поручениям МИД РК Майнура Мурзамадиева отметила высокий политический имидж и международный авторитет страны. "25 лет независимости Республики - это 25 лет плодотворного сотрудничества Казахстана с ООН. Одним из самых важных исторических достижений для государства стало избрание Казахстана непостоянным членом Совета безопасности ООН. ПРООН официально подтвердила участие в "ЭКСПО-2017" и выразила готовность содействовать в создании Международного центра зеленых технологий под эгидой ООН", - подчеркнула Мурзамадиева.

Как отметила официальный представитель МИД, Казахстан достиг высокого уровня сотрудничества с ООН во всех областях, это борьба с терроризмом и распространением наркотических средств, миротворческая деятельность и поддержание мира, защита прав и свобод человека и гражданина, гендерное равенство, противодействие торговле людьми, а также регулирование миграционных процессов. В мире общепризнана роль Казахстана в области разоружения и укрепления режима нераспространения ядерного оружия.

Большое значение Казахстан придает партнерству с ООН в области диалога между культурами, цивилизациями и религиями. По инициативе Казахстана Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 2013-2022 годы Международным десятилетием сближения культур. На высокий уровень вышло взаимодействие между Съездом лидеров мировых и традиционных религий и Альянсом цивилизаций ООН. Сегодня Казахстан реализует свой дипломатический потенциал в рассмотрении и решении самых сложных вопросов в глобальной повестке дня безопасности. В Астане было организовано несколько раундов переговоров по иранской ядерной проблеме и урегулированию сирийского конфликта.

В своем выступлении первый постоянный представитель Республики Казахстан в ООН, чрезвычайный и полномочный посол Акмарал Арыстанбекова отметила роль и высокий авторитет Первого президента независимого Казахстана, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. "Прошло четверть века с того исторического дня, когда новое независимое государство - Казахстан стал членом главной международной организации. За 25 лет страна благодаря взвешенному внешнеполитическому курсу Н.Назарбаева прошла огромный путь от новичка в международных отношений до активного и авторитетного члена уникальной глобальной организации. Подтверждением этого является участие государства с 2017 года в качестве непостоянного члена в работе Совета безопасности, на который возлагается большая ответственность за поддержание мира и международной безопасности на планете", - сказала Арыстанбекова.

Также она презентовала студентам КазНУ свою книгу "Страницы истории. К 25-летию вступления Республики Казахстан в ООН". Кроме того, для участников юбилейного мероприятия был показан видеофильм о хронике исторических событий, который содержал уникальные архивные фотографии и исторические документы. В свою очередь, студенты КазНУ выступили с обещанием на казахском и шести официальных и рабочих языках ООН следовать заветам и принципам международной организации и вместе с ней сделать мир лучше и безопаснее, резюмировали в пресс-службе университета.

Просмотров: 1912