В КазНУ реализуют проект "Университет вне коррупции"

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы прошел первый антикоррупционный студенческий форум "Молодежь - за вузы вне коррупции", в котором приняли участие студенты и представители молодежи из 38 высших учебных заведений города. Организатором мероприятия выступил КазНУ имени аль-Фараби совместно с Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и управлением молодежной политики акимата Алматы, сообщила пресс-служба КазНУ.

Участники форума призвали студенческую молодежь объединиться и выступить единым антикоррупционным фронтом, соблюдать принципы академической честности и внести свою лепту в дело борьбы с социальным злом - коррупцией, передает Kazakhstan Today.

Студенческая молодежь в креативной форме делилась опытом антикоррупционной работы, инициативами и проектами, обменялась идеями, высказала свое мнение и пожелания. Яркими выступлениями их поддержали звезды казахстанской эстрады, которые со сцены Дворца студентов вместе с молодежью сказали: "Нет коррупции!"

На форуме студенты КазНУ дали старт движению "Молодежь за вузы вне коррупции". В торжественной обстановке они передали эстафету антикоррупционного форума 38 вузам Алматы и республики. Председатель комитета молодежных организации КазНУ Айсулу Ерниязова выступила с обращением участников антикоррупционного форума, озвучила гражданскую позицию студенческой молодежи и их призыв в борьбе с коррупцией.

"Мы связываем свое будущее с обществом, в котором верховенство закона, порядочность, трудолюбие и ум, талант и предприимчивость открывают перед молодыми людьми большие перспективы, признание и лучшее качество жизни. Объединившись, мы можем создавать справедливое общество без коррупции - Мэнгілік Ел!", - подытожила работу форума магистрантка КазНУ Ерниязова.

"Борьба с коррупцией в вузах является важным приоритетом в обеспечении национальной безопасности страны, и в этом особая роль отводится студенческой молодежи. Мы поддерживаем вас в этой инициативе и вместе с вами выступаем за университеты вне коррупции. Страна без коррупции начинается с каждого из вас! Будущее за молодым поколением!" - обратилась с призывом к участникам форума проректор КазНУ Шолпан Джаманбалаева.

Активисты КазНУ рассказали собравшимся о реализации проекта "Университет вне коррупции". В вузе внедрен целый комплекс антикоррупционных механизмов и технологий, создана среда, нетерпимая к любым проявлениям коррупции.

В университете внедрен Кодекс корпоративной культуры преподавателей и сотрудников, Кодекс чести студентов, которые содержат высокие этические требования и стандарты поведения. Постоянно совершенствовать антикоррупционную политику университета помогают каналы обратной связи. Особое значение придается вовлечению студентов в процессы принятия управленческих решений на основе социального партнерства. Устранить бюрократические барьеры во взаимодействии "университет - студент" позволило создание уникального объекта - Центра обслуживания студентов "Керемет". Здесь по принципу "одного окна" студентам оказывается свыше 500 административных, образовательных, медицинских, социально-бытовых и консультативных услуг, заключили в пресс-службе вуза.

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