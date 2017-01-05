В КазНУ создадут инновационный и медико-биологический кластеры

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - В канун нового года состоялось заседание Совета старейшин КазНУ имени аль-Фараби, сообщила пресс-служба университета.

"Сегодня Совет старейшин КазНУ имени аль-Фараби объединяет опытных и авторитетных ученых, внесших большой вклад в развитие науки, культуры и духовного потенциала, имеющих особые заслуги в повышение интеллектуального, образовательного имиджа университета за рубежом", - отметили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Ректор КазНУ имени аль-Фараби, академик Галым Мутанов открыл заседание. Он рассказал о главных достижениях, ярких событиях, успехах университета и подвел итоги уходящего года.

Вниманию аксакалов была представлена Стратегия III этапа развития университета и кампуса, который предполагает создание инновационного и медико-биологического кластеров, центра зеленых технологий, площадки для реализации полного технологического цикла "от идеи проекта до его реализации" - "Технолофт".

Также, по информации пресс-службы, совет старейшин ознакомили с ходом совершенствования научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса, реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры университетского кампуса и планами строительства новых объектов. Было отмечено, что за последние пять лет общая площадь зданий и сооружений увеличилась на 36%, в 2015-2016 годах введено в эксплуатацию 80 тыс. квадратных метров новых учебных корпусов факультетов естественных наук, Дом молодых ученых, Центр обслуживания студентов "Керемет".

Заслуженные деятели науки, академики НАН РК Султан Сартаев, Арыкбай Агыбай, лауреат Государственной премии Зулхаир Мансуров, доктор исторических наук Уахит Шалекенов, заслуженный тренер КазССР Анатолий Арещенко и многие другие профессора Совета старейшин отметили позитивные перемены, поддержали и одобрили стратегию развития университета. Аксакалы высоко оценили вхождение КазНУ в топ 250 лучших вузов мира в рейтинге QS, отметив лидерство университета в Центральной Азии и СНГ.

"КазНУ имени аль-Фараби обладает признанным международным авторитетом, его высокая позиция в рейтингах среди тысяч университетов мира является большим достижением для страны. Это реальный вклад вуза в реализацию поставленной главой государства цели по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира и построение "Мангілік Ел", - отметил академик Султан Сартаев.

На встрече ветераны выразили всемерную поддержку созидательному курсу развития университета, поделились своими предложениями, поздравили коллектив с наступающим 2017 годом, пожелали успехов в работе и новых высоких достижений, заключили в пресс-службе.

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