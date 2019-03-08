В Пакистане появился научный центр КазНУ

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - КазНУ имени аль-Фараби открыл в Университете Карачи (Пакистан) совместный научный центр-лабораторию инновационных исследований. Проект реализован при содействии Комиссии по науке и технике для устойчивого развития стран Юга (COMSATS), передает Kazakhstan Today.

Выступая на торжественной церемонии открытия центра, проректор КазНУ по научно-инновационной деятельности Тлеккабул Рамазанов отметил, что плодотворное сотрудничество с Научно-исследовательским институтом химии и Международным центром химических и биологических наук университета Карачи развивается на протяжении 20 лет. Совместная исследовательская работа проводилась в области биоорганической химии, фармакологии, химии высокомолекулярных и природных соединений. За это время были оформлены 15 патентов РК и опубликовано более 70 статей в рецензируемых международных научных журналах, ученые и студенты КазНУ на постоянной основе проходят стажировку и обучение в университете Карачи, сообщила пресс-служба казахстанского вуза.

Открытие совместного научного центра-лаборатории выведет наше сотрудничество на качественно новый высокий уровень. Такая международная коллаборация позволит выполнять актуальные для обеих стран проекты и эффективно интегрироваться в мировое научное сообщество и что особенно важно, внесет значительный вклад в подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных молодых кадров Казахстана", - сказал проректор КазНУ.

Меморандум о сотрудничестве, который подписали КазНУ и университет Карачи, предусматривает совместную подготовку на базе центра научных кадров, разработку и реализацию исследовательских работ и проектов в области фитохимии, биомедицины, производства лекарственных препаратов и продукции на основе растительного сырья.

КазНУ является партнером и центром превосходства COMSATS в Казахстане, единственным вузом из стран СНГ, входящим с 2015 года в эту международную организацию. Ведущий казахстанский вуз сотрудничает с известными университетами и научно-образовательными центрами 25 стран Азии, Африки, Латинской и Центральной Америки являющимися членами COMSATS.

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