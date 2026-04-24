哈萨克斯坦保持对矿床的控制：“陶肯-萨姆鲁克”公司澄清10亿美元钨矿交易的细节

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“陶肯-萨姆鲁克”国家矿业公司否认了关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的流传信息，声明这并非交易，而是为实施一个投资额超过10亿美元的大型工业项目吸引外国投资者。

公司新闻处解释称：“针对信息空间中出现关于北卡特帕尔项目交易的不准确解读和评论，‘陶肯-萨姆鲁克’国家矿业公司认为有必要做出澄清。关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的信息与事实不符。根据哈萨克斯坦共和国宪法，地下资源属于国家人民，不能成为交易的对象。”

公司明确表示，与美国投资者签订的协议旨在为北卡特帕尔和上凯拉克特矿床开发项目吸引战略资本和高科技。根据协议，投资者承担项目超过10亿美元的融资，以及相关的技术和运营风险。

“陶肯-萨姆鲁克”公司强调：“根据该协议，Cove Capital获得合资企业法定资本的70%股份，但这与矿床的评估价值无关。这是实施资本密集型采矿项目的普遍国际惯例。同时，哈方保留对矿床和项目实施的战略控制权。”

该项目规定在哈萨克斯坦境内生产成品，从而确保在国内创造附加值、新增就业岗位和税收收入。

此外，国际合作伙伴的参与为钨产品提供了稳定的销售市场，而钨产品目前在哈萨克斯坦本国经济中并没有广泛需求。

新闻处总结道：“实际上，北卡特帕尔是最大的钨矿项目之一，此前在没有国际资本和技术参与的情况下难以实施。因此，这并非资产出售，而是旨在通过吸引投资和技术启动一个复杂且此前未实施的工业项目的合作伙伴关系。”