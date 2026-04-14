哈萨克斯坦外交部：哈萨克斯坦与阿塞拜疆计划将贸易额增至10亿美元

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正在对阿塞拜疆共和国进行正式访问的哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列乌与阿塞拜疆共和国外交部长杰伊洪·巴伊拉莫夫举行了会谈。据哈萨克斯坦外交部报道，双方讨论了广泛的双边合作问题，特别审议了两国在政治、经贸、能源、过境运输以及文化和人道主义领域的优先合作方向。





会见中指出，双边关系的重点在于发展经贸合作。两国经济资源具备增加双边贸易额的潜力，包括通过相互投资和工业合作。





两国外长详细讨论了高层达成协议的实际执行进展。双方指出，得益于所采取的措施，过去五年双边贸易额增长了5倍，2025年达到4.707亿美元，同时，部长们同意推动这一指标增至10亿美元。





双方讨论了旗舰基础设施项目的实施进展--跨里海国际运输路线以及沿里海海底铺设光纤通信线路和深海电缆。





特别关注了哈萨克斯坦能源资源通过阿塞拜疆领土向世界市场过境领域的合作，以及农业、工业合作和电信领域。在这方面，强调了哈阿直接投资基金日益增长的作用。





双方还对文化和人文关系的发展表示满意，指出了在哈萨克斯坦成功举办的阿塞拜疆文化日和在美国成功举办的哈萨克斯坦文化日。双方对教育领域合作的活跃化，特别是正在进行的哈萨克斯坦高等教育在阿塞拜疆的回访日给予了高度评价。旅游领域也呈现出积极态势：两国城市之间每周执行约30个航班。





会见中，两国外长就地区和全球议程的热点问题"对表"，并确认了致力于在包括联合国、突厥国家组织、亚信会议、独联体、伊斯兰合作组织、里海峰会在内的多边结构框架内进一步密切合作的承诺。