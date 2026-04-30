央行再次将基准利率维持在18%的水平

Фото: nationalbank.kz

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据哈萨克斯坦央行新闻处消息，央行货币政策委员会决定将基准利率维持在18%的年利率水平。





根据央行信息，2026年3月的年化通胀率放缓至11%，其中食品通胀为11.7%，非食品通胀为11.3%，服务通胀为10.0%。





央行表示："适度紧缩的货币政策条件、积极的汇率动态、消费者需求的稳定（包括在消费信贷增速放缓的背景下），以及政府关于住房公用事业服务费、燃料和润滑油价格冻结及其他反通胀措施，促进了通胀的放缓。"





据报道，3月份的月度通胀率从2月份的1.1%下降至0.6%。基础通胀和季节调整后通胀也显示出放缓趋势。然而，其当前水平仍高于实现5%目标所需的水平，表明经济中仍存在通胀压力。





专家解释称，中东局势的恶化伴随着全球能源、食品和化肥价格的上涨。这增加了一些国家的通胀压力，并提高了哈萨克斯坦进口商品成本上升的风险。





根据运营数据，2026年1月至3月的经济增长率同比为3.0%。尽管石油部门增长动力较弱，但由于若干行业的高度活跃，整体经济增长保持稳定。建筑业、交通运输业、制造业和贸易业的增长率最高。





关于通胀上行风险，它们主要与中东冲突背景下外部通胀压力的加剧有关。此外，在价格冻结期结束后，住房公用事业服务费和燃料润滑油价格涨幅超过通胀率，以及受监管价格上调带来的二次效应（包括通过增加企业成本），也形成了额外的风险。需要监测企业对税收变化的进一步适应情况以及持续高位的通胀预期。





央行新闻处补充道："在当前趋势持续且没有新的冲击的情况下，央行将准备在后续决策中考虑下调基准利率的可能性。"