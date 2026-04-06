哈萨克斯坦企业在青岛签署1.25亿美元合作协议

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据哈萨克斯坦贸易与一体化部新闻处消息，哈萨克斯坦企业在青岛贸易代表团框架下与中国合作伙伴达成总额达1.25亿美元的协议。





山东省是中国最大的经济区域之一，拥有雄厚的工业基础和广阔的消费市场。据QazTrade数据，2025年哈萨克斯坦与山东省的贸易额突破22亿美元，增幅超过40%。此次代表团由25余家哈萨克斯坦企业组成，重点与中国进口商及经销商开展了B2B直接对接。"该部门表示。





哈方展示了农工综合体及深加工领域的产品。据贸易与一体化部强调，面粉、油脂产品、蜂蜜、乳制品及糖果类商品引起了中国企业的浓厚兴趣。





该部门指出，2026年被定为中国的哈萨克斯坦商品进口年，同时哈萨克斯坦也将其定位为中国出口年。在此背景下，青岛贸易代表团成为扩大双边贸易往来的务实举措。





新闻处还透露，在对中国进行正式访问期间，哈萨克斯坦贸易与一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫出席了"出口中国--上合甄选"论坛，该论坛已成为推动哈萨克斯坦对华出口的关键平台之一。





沙卡利耶夫表示，哈萨克斯坦视中国为战略伙伴，并持续发展在贸易、投资及产业合作领域的协作关系。





他强调，近三年来双边贸易额保持稳定、快速增长：从2023年的410亿美元增至2025年的487亿美元。





‘出口中国’平台为企业直接对接及进入山东省乃至整个中国市场创造了高效条件。"他说道。





部长还会见了山东省副省长温暖及青岛市市长任刚等地方领导。





会谈期间，双方就发展经贸与投资合作的关键方向进行了探讨，涵盖产业合作、物流及现代技术应用等领域。