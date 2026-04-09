哈萨克斯坦与格鲁吉亚贸易额达1.845亿美元——哈萨克斯坦外交部

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据阿拉木图市政府消息，在"阿拉木图-上海"商业论坛框架内，推介了北京复兴宜华科技有限公司的投资项目，该项目计划在矿业领域建立一所科研机构。





该研究所计划从事矿物原料成分分析、选矿试验设计以及冶金工艺研发等工作。





据投资者代表、北京复兴宜华公司副总裁介绍，哈萨克斯坦在矿业领域拥有巨大潜力，但在多个方向上仍缺乏科技专业力量。他强调："哈萨克斯坦是一个矿业大国。在选矿试验、冶金工艺研发以及矿物原料成分分析等方面存在一定的不足。我们看到了这一市场的潜力。"





阿拉木图举办了旨在推动两市之间经贸与投资合作的"阿拉木图-上海"商业论坛。该论坛汇聚了政府机构、商界及专家界的代表，共同讨论合作项目及新的合作方向。





中国上海建工集团正在扩大其在阿拉木图基础设施和城市项目中的参与。该公司副总裁薛永生在"阿拉木图-上海"商业论坛上表示，公司计划实施新的项目，包括展览中心项目和综合交通规划项目。这些项目旨在发展城市基础设施、升级交通系统，并打造新的旅游和商业增长点。





薛永生还指出，公司依托从设计到运营的全周期能力，打算进一步扩大在该地区的业务。他补充道："我们愿与阿拉木图的合作伙伴共同实施务实项目，为城市的可持续发展做出贡献。"