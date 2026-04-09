03.04.2026, 16:18 7021
哈萨克斯坦三年内吸引约2800亿坚戈私人投资用于地质勘探
Фото: primeminister.kz
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据哈萨克斯坦政府新闻处消息，过去三年间，哈萨克斯坦在地质勘探领域吸引了约2800亿坚戈的私人投资。
消息称："重要的一步是启用了统一的地下资源利用门户网站，为获取服务提供了透明渠道。基于'先到先得'的国际先进实践，地下资源使用权授予流程已大幅简化。这使得在过去三年中，地质勘探领域吸引了约2800亿坚戈的私人投资。"
此外，政府强调，已引入了国际标准的储量报告规范。
新闻处表示："为实现地质研究的进一步可持续发展，正在着手绘制1:50000比例尺的地球物理图。目前正在构建现代化、技术驱动型的地质行业发展模式。长期优先任务包括：将工业矿物废料纳入经济循环，系统开展地下水矿床清查工作，以及培养能够适应行业数字化转型的新型人才--地质学家、工程师和分析师。阿斯塔纳正在建设一个地质集群，其中将包括分析实验室、岩心库和地质信息资料库。该中心将整合人才与技术资源，有助于加速相关研究。"
政府指出，哈萨克斯坦拥有巨大的矿产资源潜力，被投资者视为矿产勘探、开采和加工的优先地区之一。
新闻处补充称："哈萨克斯坦拥有约1万处矿床，主要原料的储量总计为：黄金超过2300吨，石油43亿吨，天然气3.8万亿立方米，煤炭335亿吨，铁267亿吨。资源基础的重要组成部分还包括稀土金属，例如2025年发现的奎雷克特科尔矿床，其铈、钕、钇及其他元素储量约为80万吨。"
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07.04.2026, 17:50 5941
在中国投资者的支持下在阿拉木图将成立矿业领域科研机构
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据阿拉木图市政府消息，在"阿拉木图-上海"商业论坛框架内，推介了北京复兴宜华科技有限公司的投资项目，该项目计划在矿业领域建立一所科研机构。
该研究所计划从事矿物原料成分分析、选矿试验设计以及冶金工艺研发等工作。
据投资者代表、北京复兴宜华公司副总裁介绍，哈萨克斯坦在矿业领域拥有巨大潜力，但在多个方向上仍缺乏科技专业力量。他强调："哈萨克斯坦是一个矿业大国。在选矿试验、冶金工艺研发以及矿物原料成分分析等方面存在一定的不足。我们看到了这一市场的潜力。"
阿拉木图举办了旨在推动两市之间经贸与投资合作的"阿拉木图-上海"商业论坛。该论坛汇聚了政府机构、商界及专家界的代表，共同讨论合作项目及新的合作方向。
中国上海建工集团正在扩大其在阿拉木图基础设施和城市项目中的参与。该公司副总裁薛永生在"阿拉木图-上海"商业论坛上表示，公司计划实施新的项目，包括展览中心项目和综合交通规划项目。这些项目旨在发展城市基础设施、升级交通系统，并打造新的旅游和商业增长点。
薛永生还指出，公司依托从设计到运营的全周期能力，打算进一步扩大在该地区的业务。他补充道："我们愿与阿拉木图的合作伙伴共同实施务实项目，为城市的可持续发展做出贡献。"
06.04.2026, 22:24 6991
外交部：哈萨克斯坦加强国际联系
Фото: gov.kz
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哈萨克斯坦正在加强国际合作，深化与其他国家的文化和外交联系，哈萨克斯坦共和国外交部新闻处报道。
在格鲁吉亚国家博物馆举办了题为《格鲁吉亚的钦察人》的展览，展示钦察民族的历史遗产及其对格鲁吉亚国家形成所做的贡献。该展览在哈萨克斯坦驻格鲁吉亚大使馆的支持下筹备，展出了反映钦察人曾在该国境内活动的独特文物。哈萨克斯坦大使马利克·穆尔扎林出席了活动，他指出钦察人在格鲁吉亚历史中的作用，包括他们参与迪德戈里战役，并强调了两国学术界合作的重要性。展览将持续开放至5月10日。
与此同时，哈萨克斯坦共和国外交部副部长阿利别克·巴卡耶夫会见了约旦王宫政治局局长莫阿兹·阿兹-祖比。双方讨论了发展多边伙伴关系、即将举行的高层活动以及扩大合作等事宜。阿利别克·巴卡耶夫感谢约旦让哈萨克斯坦参与亚喀巴进程工作，莫阿兹·阿兹-祖比则表示愿意开展全面合作。
06.04.2026, 18:26 6546
哈萨克斯坦与格鲁吉亚贸易额达1.845亿美元——哈萨克斯坦外交部
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在哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫对格鲁吉亚进行正式访问前夕，哈萨克斯坦外交部公布了两国合作的关键方向。
哈格两国外交关系于1992年7月23日建立。1993年，双方签署了《国家间关系基础条约》，为后续合作奠定了基石。
根据2025年的数据，哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的贸易额达到1.845亿美元。同时，哈萨克斯坦是格鲁吉亚最大的贸易伙伴之一。
能源领域在经济合作中发挥着重要作用。例如，哈萨克斯坦国家石油运输公司收购了巴统石油码头的资产。
双方还特别关注旅游业和交通便利性的发展。在旅游旺季（5月至10月），哈萨克斯坦的五个城市与格鲁吉亚的三个城市之间每周执行多达56个直飞航班，促进了人员往来和商业活动的增长。
06.04.2026, 15:27 6091
成龙《飞鹰计划》第四部将在卡斯克连拍摄
Фото: Facebook/Jackie Chan
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据Sәlem Entertainment报道，著名演员兼导演成龙的《飞鹰计划》第四部将在卡斯克连的电影摄影棚进行拍摄。
在阿拉木图州的卡斯克连市举行了隆重的奠基仪式，纪念两个现代化电影摄影棚正式开建，其面积分别为2000平方米和1000平方米。消息称："首个将在未来摄影棚内拍摄的项目将是《飞鹰计划4：终极之战》，该片由动作巨星--演员、导演兼制片人成龙主演。"
据悉，这些摄影棚将按照世界顶级大型摄影棚的标准和技术规范进行设计和配备，从而能够承接国际项目的拍摄。
06.04.2026, 11:49 5886
欧佩克+国家将在5月调整石油产量
Фото: Depositphotos
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由八个欧佩克+成员国组成的集团举行了会议，这些国家曾在2023年4月和11月采取了额外的自愿性石油产量调整措施。据俄罗斯政府新闻处报道，这八个国家包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。
消息称："为履行支持石油市场稳定的承诺，八个成员国决定在2026年5月进行产量调整，调整量为从2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿调整量中拿出每日20.6万桶。每日165万桶的产量可根据市场状况的变化逐步部分或全部恢复。"
会议指出，各国将继续密切关注形势。它们重申了采取审慎方针并保持灵活性的重要性，以便继续、暂停或取消额外的自愿性产量调整，包括此前于2023年11月宣布的每日220万桶的自愿调整量。
八个欧佩克+成员国还指出，这一措施将为参与国加快补偿提供机会。各国重申了全面遵守《合作宣言》的共同承诺，包括额外的自愿性产量调整，这些调整将由联合部长级监督委员会进行监督。它们确认了从2024年1月起全额补偿任何超额产量的意图。
此外，八个欧佩克+成员国重申了委员会在第65次会议上的声明，强调了保护国际海上通道以确保能源资源顺畅流动的极端重要性。
委员会分析了当前石油市场形势，并强调了《合作宣言》在维护全球能源市场稳定方面的关键作用，特别指出保护国际海上通道以确保能源资源不间断供应至关重要。
委员会还对能源基础设施遭受袭击表示关切，指出受损能源设施恢复到满负荷需要大量成本和时间，这会影响整体供应能力。委员会强调，任何破坏能源供应安全的行为，包括袭击基础设施或破坏国际海上通道，都会加剧市场波动，并削弱《合作宣言》框架下为生产者、消费者和全球经济维护市场稳定的集体努力。
对此，八个欧佩克+成员国高度评价《合作宣言》签署国为确保供应连续性所采取的举措，特别是通过使用替代出口路线，这有助于降低市场波动。
各国将继续每月举行会议，分析市场状况、履约情况及补偿措施。下次会议将于2026年5月3日举行。
03.04.2026, 21:22 7001
外交部：哈萨克斯坦持续巩固外交、经济与科学领域的伙伴关系
Фото: gov.kz
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部代表在国内外举行了一系列外交和商务活动，包括会见外国伙伴、发展区域间联系、支持学生，以及在交通、物流、生态和可持续发展领域启动联合项目。
哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰·鲍达尔别克-科扎塔耶夫会见了日本经济产业省国务大臣山田贤司。双方讨论了落实卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫访日成果的协议执行情况、能源安全问题，以及能源、关键矿产、工业、数字化、交通与物流等领域的合作前景。日方确认了今年在阿斯塔纳举行经济合作联合委员会会议的兴趣。
哈萨克斯坦驻法国大使古尔萨拉·阿尔斯坦库洛娃在法国参议员筹备访哈期间会见了他们。双方讨论了战略伙伴关系的发展、哈萨克斯坦的政治改革与新宪法，以及政治、经济、科学和文化等领域的合作前景。双方确认了加强对话（包括议会间互动）的共同意愿。
在土耳其的哈萨克斯坦留学生中，在哈萨克斯坦外交代表机构支持下举办了大型辩论赛Birlik Cup。来自不同城市的12支队伍参赛，就热点话题进行了高水平的讨论。该赛事旨在发展批判性思维、演讲技巧和加强学生间的合作，成为他们智力与领导力成长的重要平台。
哈萨克斯坦外交部与亚美尼亚外交部在亚美尼亚外交部举行了多边合作问题磋商。双方讨论了在联合国和欧安组织框架内的协作、阿斯塔纳区域环境峰会及埃里温第17届缔约方会议的筹备工作、在联合国架构内建立国际水源组织的倡议，以及亚太数字解决方案中心项目。双方确认了愿在关键国际问题上加强对话与协作。
哈萨克斯坦驻奥地利大使穆赫塔尔·特列乌别尔迪参加了关于发展交通物流合作及启动奥地利-哈萨克斯坦互联互通平台的商务午餐会。会议讨论了跨里海国际运输路线、多式联运和"绿色"物流，以及哈萨克斯坦的制度变革与新宪法。奥方与会者确认了对基础设施、物流、数字化和能源等领域联合项目的兴趣。
哈萨克斯坦驻阿联酋大使劳安·茹马别克会见了阿联酋总统府国际关系办公室主任马里亚姆·阿尔·姆海里。双方讨论了双边合作、积极的政治对话以及在联合国和伊斯兰合作组织等国际问题上的协调。双方特别关注了生态倡议、国际水源组织以及阿布扎比第三届水大会的筹备工作。还讨论了在可持续能源、技术、粮食与水资源安全等领域发展经贸与投资合作的问题。双方商定继续保持积极协作。
哈萨克斯坦驻阿斯特拉罕总领事卡纳特·哈塞诺夫访问了克拉斯诺达尔，会见了该州州长韦尼阿明·孔德拉季耶夫，讨论了发展区域间合作，包括贸易、农业工业合作和校际交流。访问期间，总领事参观了"南方纺织"和Si Mosaic公司，还会见了库班国立大学校长及哈萨克斯坦留学生，强调了教育、职业发展及遵守俄罗斯法律的重要性。
哈萨克斯坦外交部为外交使团举行了关于2026年4月22-24日阿斯塔纳区域环境峰会筹备情况的吹风会。会上介绍了哈萨克斯坦的倡议，包括建立国际水源组织及参与联合国选举机构。第一副部长叶尔然·阿希克巴耶夫介绍了气候政策措施、原子能发展、咸海治理及生物多样性保护等情况。会议还讨论了区域生态项目、吸引投资以及推举利亚扎特·卡尔塔耶娃竞选2027-2030年联合国残疾人权利委员会委员等事宜。
03.04.2026, 19:20 7011
哈萨克斯坦与俄罗斯政府首脑举行电话会谈
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据俄罗斯政府新闻处消息，哈萨克斯坦共和国总理奥尔扎斯·别克捷诺夫与俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京举行了电话会谈。
消息称："两国政府首脑就2026年3月25日在阿斯塔纳举行的俄哈政府间谈判所达成协议的执行进展进行了对表。双方特别关注扩大经贸与科技合作，以及在工业、能源、交通基础设施及其他领域实施大型联合项目。"
米哈伊尔·米舒斯京和奥尔扎斯·别克捷诺夫指出了加强在欧亚经济联盟、独立国家联合体及其他多边框架内一体化协作的重要性。
03.04.2026, 13:16 5346
中国武汉设立QazTrade代表处
Фото: QazTrade
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据哈萨克斯坦贸易政策发展中心新闻处消息，QazTrade代表处在中国武汉市正式开设。武汉代表处将成为哈萨克斯坦正在构建的中国境内代表网络的一部分。目前，QazTrade的合作伙伴办公室已在中国多个重点城市开展工作，如合肥、西安、长沙、南京、天津、成都和青岛。
QazTrade总经理艾特穆哈梅德·阿尔达扎罗夫表示："我们目前正致力于构建这样的工作模式，使企业不仅能够前来洽谈，还能持续在市场上运营。这正是需要在中国建立如此广泛网络的原因。QazTrade不仅为企业提供配套服务，还帮助它们与当地的中国合作伙伴直接开展业务。从这个意义上说，武汉是一个非常重要的节点。它是一个大型物流枢纽，连接着几个需求旺盛的地区。"
此外，QazTrade与专注于物流及推动外国产品进入中国市场的中国公司GuanYu International Supply Chain签署了合作协议。该文件旨在推动哈萨克斯坦产品进入中国中部地区，组织B2B对接会，协助商务谈判，并为产品供应提供支持。
据QazTrade数据，2025年哈萨克斯坦与武汉所在的湖北省之间的贸易额为1.636亿美元，增长了12.1%。
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