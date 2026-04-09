哈萨克斯坦三年内吸引约2800亿坚戈私人投资用于地质勘探

Фото: primeminister.kz

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据哈萨克斯坦政府新闻处消息，过去三年间，哈萨克斯坦在地质勘探领域吸引了约2800亿坚戈的私人投资。





消息称："重要的一步是启用了统一的地下资源利用门户网站，为获取服务提供了透明渠道。基于'先到先得'的国际先进实践，地下资源使用权授予流程已大幅简化。这使得在过去三年中，地质勘探领域吸引了约2800亿坚戈的私人投资。"





此外，政府强调，已引入了国际标准的储量报告规范。





新闻处表示："为实现地质研究的进一步可持续发展，正在着手绘制1:50000比例尺的地球物理图。目前正在构建现代化、技术驱动型的地质行业发展模式。长期优先任务包括：将工业矿物废料纳入经济循环，系统开展地下水矿床清查工作，以及培养能够适应行业数字化转型的新型人才--地质学家、工程师和分析师。阿斯塔纳正在建设一个地质集群，其中将包括分析实验室、岩心库和地质信息资料库。该中心将整合人才与技术资源，有助于加速相关研究。"





政府指出，哈萨克斯坦拥有巨大的矿产资源潜力，被投资者视为矿产勘探、开采和加工的优先地区之一。





新闻处补充称："哈萨克斯坦拥有约1万处矿床，主要原料的储量总计为：黄金超过2300吨，石油43亿吨，天然气3.8万亿立方米，煤炭335亿吨，铁267亿吨。资源基础的重要组成部分还包括稀土金属，例如2025年发现的奎雷克特科尔矿床，其铈、钕、钇及其他元素储量约为80万吨。"