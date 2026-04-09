欧佩克+国家将在5月调整石油产量

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由八个欧佩克+成员国组成的集团举行了会议，这些国家曾在2023年4月和11月采取了额外的自愿性石油产量调整措施。据俄罗斯政府新闻处报道，这八个国家包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。

消息称："为履行支持石油市场稳定的承诺，八个成员国决定在2026年5月进行产量调整，调整量为从2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿调整量中拿出每日20.6万桶。每日165万桶的产量可根据市场状况的变化逐步部分或全部恢复。"

会议指出，各国将继续密切关注形势。它们重申了采取审慎方针并保持灵活性的重要性，以便继续、暂停或取消额外的自愿性产量调整，包括此前于2023年11月宣布的每日220万桶的自愿调整量。

八个欧佩克+成员国还指出，这一措施将为参与国加快补偿提供机会。各国重申了全面遵守《合作宣言》的共同承诺，包括额外的自愿性产量调整，这些调整将由联合部长级监督委员会进行监督。它们确认了从2024年1月起全额补偿任何超额产量的意图。

此外，八个欧佩克+成员国重申了委员会在第65次会议上的声明，强调了保护国际海上通道以确保能源资源顺畅流动的极端重要性。

委员会分析了当前石油市场形势，并强调了《合作宣言》在维护全球能源市场稳定方面的关键作用，特别指出保护国际海上通道以确保能源资源不间断供应至关重要。

委员会还对能源基础设施遭受袭击表示关切，指出受损能源设施恢复到满负荷需要大量成本和时间，这会影响整体供应能力。委员会强调，任何破坏能源供应安全的行为，包括袭击基础设施或破坏国际海上通道，都会加剧市场波动，并削弱《合作宣言》框架下为生产者、消费者和全球经济维护市场稳定的集体努力。

对此，八个欧佩克+成员国高度评价《合作宣言》签署国为确保供应连续性所采取的举措，特别是通过使用替代出口路线，这有助于降低市场波动。

各国将继续每月举行会议，分析市场状况、履约情况及补偿措施。下次会议将于2026年5月3日举行。