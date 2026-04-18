坚戈汇率自年初以来升值5.5% - 央行

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据阿克奥尔达新闻局报道，国家元首接见了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）负责人雷纳特·别克图罗夫。向总统汇报了AIFC在2025年和2026年第一季度的主要工作成果以及中心的进一步发展计划。

据别克图罗夫称，截至目前，通过该中心平台在其整个运营期间吸引的投资额已达到215亿美元（其中自2025年初以来为72亿美元）。AIFC管理的资产总额为54亿美元。

在整个中心运营期间，AIFC参与者以税收形式向国家预算缴纳了2843亿坚戈（截至2026年1月1日）。其中1359亿坚戈是在2025年缴纳的。税收增长的主要因素是参与者数量的增加及其活动的活跃。在2025年和今年第一季度，新注册了1800多家公司。中心参与者总数已超过5400家。

会议向卡西姆-若马尔特·托卡耶夫报告了AIFC机构的工作成果。自成立以来，通过AIX交易所吸引的债务和股权资本已达到124亿美元。2023-2025年的总交易额达到40亿美元。

自2025年初以来，AIFC法院和国际仲裁中心已执行了1600多起案件，审理的案件总数超过4900件。

国家元首获悉了航空金融中心的启动，该中心旨在发展航空金融生态系统，包括飞机融资和租赁，以及行业专业知识的发展。AIFC还启动了一个专门平台，为早期地质勘探项目吸引投资。一个支持该地区创意产业的专业生态系统正在发展：风险投资基金和工作室以及众筹平台的开放。

会议结束后，托卡耶夫就AIFC的进一步发展提出了一系列任务。他特别强调了加强该中心国际存在、完善其监管环境、为国家资本流入创造最有利条件，以及推广AIFC经验以促进哈萨克斯坦整体金融市场发展的必要性。