拉夫罗夫就建立俄语国际组织的倡议向托卡耶夫表示感谢

Фото: gov.kz

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哈萨克斯坦外交部新闻局消息称，哈萨克斯坦外交官与国际伙伴举行了一系列会晤与谈判，期间讨论了全球安全、交通合作、法律改革以及扩大双边关系等问题。

哈萨克斯坦代表团参加了《全面禁止核试验条约》组织筹备委员会"B"工作组第66届会议。哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表穆赫塔尔·特列乌别尔季在发言中强调，在当前国际安全面临挑战的背景下，有必要恢复国家间的信任。他提及了卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统关于恢复核大国高层对话的倡议，并重申哈萨克斯坦愿为此类谈判提供平台。本届会议将持续至3月19日。

在埃及，哈萨克斯坦大使阿斯卡尔·热尼斯会见了埃及外交部副部长萨玛尔·阿赫达勒。双方讨论了哈萨克斯坦-埃及政府间经贸与科技合作委员会的工作前景。主要议题是筹备计划于今年在阿斯塔纳举行的委员会第六次会议。双方还探讨了中东地区的安全问题。

在约旦，哈萨克斯坦大使塔尔加特·沙尔丹拜与约旦交通部长尼达尔·穆尔迪·阿卜杜拉·卡塔明举行了会谈。双方讨论了发展交通物流合作以及开通哈萨克斯坦与约旦之间直航的前景。会议还涉及扩大交通基础设施领域的互动以及发展中亚与中东之间的国际走廊。

此外，哈萨克斯坦驻希腊大使铁木尔·苏尔坦戈任与欧洲公法组织主任斯皮里东·弗洛盖蒂斯举行了会谈。会晤期间，双方讨论了在公法、公共管理以及学术交流（包括与哈萨克斯坦大学合作开展联合教育和研究项目）等领域发展合作的问题。

会谈结束后，双方确认有兴趣进一步加强合作，并在国际互动的各个领域发展对话。

与此同时，哈萨克斯坦代表团参加了由会员国和联合国教科文组织领导层参与、专门庆祝国际妇女节以及在纽约举行的联合国妇女地位委员会第70届会议的高级别活动。

哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表阿斯卡尔·阿布德拉赫曼诺夫大使向与会者介绍了哈萨克斯坦在促进性别平等和加强妇女在国家社会、政治和经济生活中作用的经验。

哈萨克斯坦共和国外交部举行了哈萨克斯坦与比利时外交部之间的第六轮政治磋商。哈方代表团由哈萨克斯坦共和国外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫率领，比方由比利时联邦外交、外贸和发展合作部双边关系总司长比尔吉特·史蒂文斯率领。磋商期间，双方讨论了哈比在政治、经贸、人文领域合作的现状与前景。

哈萨克斯坦驻西安总领事卓什汗·克劳巴耶夫会见了陕西省委教育工委副书记冀映秋。双方确认了深化双边合作的共同兴趣，并商定为教育和人文领域的合作注入动力。哈方外交官详细介绍了哈萨克斯坦共和国政府在高等教育领域正在进行的改革，以及国家教育体系发展的优先事项。

哈萨克斯坦驻匈牙利大使阿布扎尔·萨帕尔别克吾勒会见了匈牙利国会副议长、匈-哈议会友好小组副主席拉约什·奥拉。双方讨论了哈匈战略伙伴关系框架内双边关系议程上的热点问题。双方强调了议会间联系的重要性，并对其发展势头给予高度评价。此外，双方还就中东欧及中东地区复杂的国际局势交换了意见，特别是其对全球经济和能源供应链的负面影响。

哈萨克斯坦驻墨西哥大使阿尔穆拉特·图尔加别科夫访问了拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织总部，会见了该组织秘书长胡安·卡洛斯·奥赫达。双方讨论了加强无核武器区之间的合作以及哈萨克斯坦与拉加禁核组织在不扩散与裁军领域的协作问题。会议还涉及国际议程、哈萨克斯坦即将举行的宪法修正案全民公决以及计划于2026年举办的区域环境峰会。会见结束时，双方确认了继续对话和发展伙伴关系的意愿。

哈萨克斯坦驻瑞典大使奥尔扎斯·苏莱曼诺夫会见了国际民主与选举援助研究所秘书长凯文·卡萨斯-萨莫拉。会谈中，他向对方介绍了哈萨克斯坦当前旨在加强制度平衡和发展制衡体系的宪法改革阶段。双方讨论了民主制度和选举进程的发展，并确认了继续开展专家对话与合作的兴趣。