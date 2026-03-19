哈萨克斯坦在第十四届冬季残奥会上斩获两枚奖牌。

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哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国总统进行了电话会谈。





据阿克奥尔达新闻局消息，会谈中，沙夫卡特·米尔济约耶夫祝贺卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫就哈萨克斯坦共和国新宪法草案成功举行全民公投。





乌兹别克斯坦总统强调，公投结果清楚地表明，在卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统领导下进行的重大改革赢得了人民的信任。





我国国家元首感谢沙夫卡特·米尔济约耶夫的支持以及派遣乌兹别克斯坦观察员团（包括作为国际组织成员）的做法。





卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示，新宪法是进步的，符合时代潮流，旨在确保国家的稳定和全面发展。他说，在改革进程中，将特别关注加强与国际伙伴，特别是与哈萨克斯坦最亲近邻国和盟友的合作。





双方还指出了哈乌关系的积极动态，这种关系在战略伙伴关系和联盟精神的框架下不断加强。





双方对先前达成的协议和最高国家间委员会决定的落实情况表示满意。双方商定继续在各个层面开展互动。





两国总统一道就区域和国际议程中的热点问题交换了意见，并审议了未来的接触计划。





据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，中国外交部官方发言人林剑祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投。





这位外交官指出，作为友好邻邦和永久全面战略伙伴，中方高度评价哈萨克斯坦为保障社会长治久安、稳定与繁荣所作的努力。他表示，中方始终高度重视双边关系发展，愿与哈方共同努力，全面落实两国元首达成的重要共识。





俄罗斯驻哈萨克斯坦大使阿列克谢·博罗达夫金向哈外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫祝贺公投成功。俄驻哈大使馆新闻局发布了这一消息。





贺词中说："值此哈萨克斯坦共和国新宪法全民公投成功举行之际，请接受我诚挚的祝贺。此次全民公投是国家体制进一步发展和完善国家政治法律体系的重要阶段。"





据阿克奥尔达新闻局消息，哈总统托卡耶夫与吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫进行了电话会谈。





消息称："萨德尔·扎帕罗夫热烈祝贺哈萨克斯坦国家元首成功举行全民公投。吉尔吉斯斯坦总统指出，新宪法投票结果充分反映了哈萨克斯坦人民对卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫推行的国家政治和社会经济现代化进程的广泛支持。"





国家元首感谢扎帕罗夫的支持以及吉尔吉斯斯坦观察员的积极参与，并强调宪法改革旨在提高国家治理效能，保障公民福祉提升。





双方就进一步加强哈吉多层面关系进行了讨论，确认了两国致力于全面深化战略伙伴关系和联盟关系的承诺。





两国领导人就区域和国际议程中的热点问题交换了意见，并讨论了未来会晤的计划。





据白俄罗斯总统新闻局消息，白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科也就宪法公投成功向托卡耶夫表示祝贺。





贺词中说："公投结果再次证实了公民对您推行的国家现代化和巩固国家体制方针的高度信任，直观地展示了哈萨克斯坦社会在建设'公正的哈萨克斯坦'、确保其稳定发展方面的团结。"





阿克奥尔达消息称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在致哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫的贺电中指出，哈萨克斯坦的宪法改革将有助于进一步发展两国间的联盟关系和全面战略伙伴关系。





电文中说："全民投票结果充分证实了您推行的旨在加强国家机构、确保国家稳定社会经济发展的方针得到了广泛支持。"





阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺词中表示，旨在实现政治体系现代化和完善治理模式的新宪法的通过，将标志着哈萨克斯坦历史新阶段的开启，有助于国家的全面发展及其在国际舞台上作用的进一步巩固。





塞尔维亚总统亚历山大·武契奇也发来了热情洋溢的祝贺。





这位塞尔维亚领导人写道："作为贵国真诚而忠实的朋友，我欣慰地看到您在发展和实现宏伟目标、取得切实成果的道路上迈出的每一步。这需要付出巨大的努力，做出艰难的决定，并致力于日常和长期的任务。同时，这也清楚地表明经验丰富、英明的领导人是如何做出坚定决策的。"





亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在贺电中写道，全民投票的结果再次体现了哈萨克斯坦共和国公民在确保国家独立和主权、以及在法治条件下建设繁荣现代社会方面的负责任态度。





发来贺电的还有：上海合作组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫、独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫、集体安全条约组织秘书长塔拉特别克·马萨德科夫、经济合作组织秘书长阿萨德·马吉德·汗、欧亚经济委员会理事会主席巴克特然·萨金塔耶夫等。





发往哈萨克斯坦总统的贺电仍在陆续送达。





此前报道，3月15日，哈萨克斯坦就新宪法举行了全国公投。多数公民支持通过新宪法。