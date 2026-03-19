16.03.2026, 11:46 966
哈萨克斯坦在第十四届冬季残奥会上斩获两枚奖牌。
Фото: olympic.kz
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2026年3月6日至15日，第十四届冬季残奥会在意大利米兰和科尔蒂纳-丹佩佐举行。据哈萨克斯坦旅游和体育部新闻处消息，哈萨克斯坦国家队斩获一金一铜两枚奖牌。
叶尔波勒·哈米托夫摘得历史性金牌。在冬季两项男子追逐赛（4.5公里）项目中，这位哈萨克斯坦残奥选手发挥出色，勇夺桂冠。
此外，在越野滑雪决赛中，哈米托夫同样展现高超技艺，再添一枚铜牌。
哈萨克斯坦旅游和体育部表示："这一成绩有力证明了哈萨克斯坦国家队在冬季残奥会上的巨大潜力。运动员的成就源于多年备战、国家系统化支持、教练团队的努力以及全体队员的默契配合。为备战本届残奥会，自2025年初为国家队规划了七期集训，其中两期在哈萨克斯坦境内举行，五期赴海外训练。为提升训练成效，我们特聘了俄罗斯残奥冠军罗曼·佩图什科夫担任越野滑雪及冬季两项顾问教练。同时，国家队配备了完善的体育器材，包括冬季两项专用步枪及全套训练比赛装备。"
据悉，哈萨克斯坦此次派出七名运动员参加第十四届冬季残奥会两个大项的比赛。叶尔波勒·哈米托夫、亚历山大·格里茨、谢尔盖·乌索利采夫和尤里·别列津参加了冬季两项和越野滑雪比赛，而努尔兰·阿里莫夫、安娜·格拉切娃和弗拉迪斯拉夫·科巴尔则出战越野滑雪项目。
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17.03.2026, 10:51 4711
87.15%的哈萨克斯坦公民支持通过新宪法
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哈萨克斯坦中央公投委员会公布了关于新宪法共和国公投的最终投票结果。
在拥有公投参与权的12,482,613名公民中，共有9,127,192人参加了投票，投票率为73.12%。
投票赞成提交公投问题正面解决方案的公民人数为7,954,667人，占投票人数的87.15%。投票反对提交公投问题（即投"不赞成"）的公民人数为898,099人。
勾选了两个选项的选票（即被视为有效，但在计票时不予以计算的数量）为127,868张。无效选票为146,558张。
哈中央公投委员会宣布："关于'您是否通过2026年2月12日在媒体上公布草案的新版哈萨克斯坦共和国宪法？'问题的公投被视为有效，因为超过半数（即73.12%）拥有公投参与权的公民参加了投票。提交共和国公投表决的新版宪法被视为通过，因为在超过三分之二的州、直辖市和首都中，超过半数（即87.15%）的投票公民对其通过投了赞成票。"
此前报道，3月15日，哈萨克斯坦就新宪法举行了全国公投。
选票上只有一个问题："您是否通过2026年2月12日在媒体上公布草案的新版哈萨克斯坦共和国宪法？" 选项为："是，我赞成" 和 "否，我不赞成"。
修正案涉及《基本法》文本的80%以上。新宪法改变了权力结构，更新了哈萨克斯坦的政治体系。主要变化包括：设立副总统职位、过渡到一院制议会--国民大会（库鲁尔泰），以及成立新的咨询机构--哈萨克斯坦人民委员会。新宪法文本可点击此处查阅。
新宪法将于2026年7月1日生效。今后，宪法日将在3月15日庆祝。
16.03.2026, 13:48 961
外国领导人和外交官祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投
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哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国总统进行了电话会谈。
据阿克奥尔达新闻局消息，会谈中，沙夫卡特·米尔济约耶夫祝贺卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫就哈萨克斯坦共和国新宪法草案成功举行全民公投。
乌兹别克斯坦总统强调，公投结果清楚地表明，在卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统领导下进行的重大改革赢得了人民的信任。
我国国家元首感谢沙夫卡特·米尔济约耶夫的支持以及派遣乌兹别克斯坦观察员团（包括作为国际组织成员）的做法。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示，新宪法是进步的，符合时代潮流，旨在确保国家的稳定和全面发展。他说，在改革进程中，将特别关注加强与国际伙伴，特别是与哈萨克斯坦最亲近邻国和盟友的合作。
双方还指出了哈乌关系的积极动态，这种关系在战略伙伴关系和联盟精神的框架下不断加强。
双方对先前达成的协议和最高国家间委员会决定的落实情况表示满意。双方商定继续在各个层面开展互动。
两国总统一道就区域和国际议程中的热点问题交换了意见，并审议了未来的接触计划。
据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，中国外交部官方发言人林剑祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投。
这位外交官指出，作为友好邻邦和永久全面战略伙伴，中方高度评价哈萨克斯坦为保障社会长治久安、稳定与繁荣所作的努力。他表示，中方始终高度重视双边关系发展，愿与哈方共同努力，全面落实两国元首达成的重要共识。
俄罗斯驻哈萨克斯坦大使阿列克谢·博罗达夫金向哈外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫祝贺公投成功。俄驻哈大使馆新闻局发布了这一消息。
贺词中说："值此哈萨克斯坦共和国新宪法全民公投成功举行之际，请接受我诚挚的祝贺。此次全民公投是国家体制进一步发展和完善国家政治法律体系的重要阶段。"
据阿克奥尔达新闻局消息，哈总统托卡耶夫与吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫进行了电话会谈。
消息称："萨德尔·扎帕罗夫热烈祝贺哈萨克斯坦国家元首成功举行全民公投。吉尔吉斯斯坦总统指出，新宪法投票结果充分反映了哈萨克斯坦人民对卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫推行的国家政治和社会经济现代化进程的广泛支持。"
国家元首感谢扎帕罗夫的支持以及吉尔吉斯斯坦观察员的积极参与，并强调宪法改革旨在提高国家治理效能，保障公民福祉提升。
双方就进一步加强哈吉多层面关系进行了讨论，确认了两国致力于全面深化战略伙伴关系和联盟关系的承诺。
两国领导人就区域和国际议程中的热点问题交换了意见，并讨论了未来会晤的计划。
据白俄罗斯总统新闻局消息，白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科也就宪法公投成功向托卡耶夫表示祝贺。
贺词中说："公投结果再次证实了公民对您推行的国家现代化和巩固国家体制方针的高度信任，直观地展示了哈萨克斯坦社会在建设'公正的哈萨克斯坦'、确保其稳定发展方面的团结。"
阿克奥尔达消息称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在致哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫的贺电中指出，哈萨克斯坦的宪法改革将有助于进一步发展两国间的联盟关系和全面战略伙伴关系。
电文中说："全民投票结果充分证实了您推行的旨在加强国家机构、确保国家稳定社会经济发展的方针得到了广泛支持。"
阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺词中表示，旨在实现政治体系现代化和完善治理模式的新宪法的通过，将标志着哈萨克斯坦历史新阶段的开启，有助于国家的全面发展及其在国际舞台上作用的进一步巩固。
塞尔维亚总统亚历山大·武契奇也发来了热情洋溢的祝贺。
这位塞尔维亚领导人写道："作为贵国真诚而忠实的朋友，我欣慰地看到您在发展和实现宏伟目标、取得切实成果的道路上迈出的每一步。这需要付出巨大的努力，做出艰难的决定，并致力于日常和长期的任务。同时，这也清楚地表明经验丰富、英明的领导人是如何做出坚定决策的。"
亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在贺电中写道，全民投票的结果再次体现了哈萨克斯坦共和国公民在确保国家独立和主权、以及在法治条件下建设繁荣现代社会方面的负责任态度。
发来贺电的还有：上海合作组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫、独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫、集体安全条约组织秘书长塔拉特别克·马萨德科夫、经济合作组织秘书长阿萨德·马吉德·汗、欧亚经济委员会理事会主席巴克特然·萨金塔耶夫等。
发往哈萨克斯坦总统的贺电仍在陆续送达。
此前报道，3月15日，哈萨克斯坦就新宪法举行了全国公投。多数公民支持通过新宪法。
12.03.2026, 19:04 18321
外交部：哈萨克斯坦外交官就安全、交通及国际合作议题举行系列会晤
Фото: gov.kz
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哈萨克斯坦外交部新闻局消息称，哈萨克斯坦外交官与国际伙伴举行了一系列会晤与谈判，期间讨论了全球安全、交通合作、法律改革以及扩大双边关系等问题。
哈萨克斯坦代表团参加了《全面禁止核试验条约》组织筹备委员会"B"工作组第66届会议。哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表穆赫塔尔·特列乌别尔季在发言中强调，在当前国际安全面临挑战的背景下，有必要恢复国家间的信任。他提及了卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统关于恢复核大国高层对话的倡议，并重申哈萨克斯坦愿为此类谈判提供平台。本届会议将持续至3月19日。
在埃及，哈萨克斯坦大使阿斯卡尔·热尼斯会见了埃及外交部副部长萨玛尔·阿赫达勒。双方讨论了哈萨克斯坦-埃及政府间经贸与科技合作委员会的工作前景。主要议题是筹备计划于今年在阿斯塔纳举行的委员会第六次会议。双方还探讨了中东地区的安全问题。
在约旦，哈萨克斯坦大使塔尔加特·沙尔丹拜与约旦交通部长尼达尔·穆尔迪·阿卜杜拉·卡塔明举行了会谈。双方讨论了发展交通物流合作以及开通哈萨克斯坦与约旦之间直航的前景。会议还涉及扩大交通基础设施领域的互动以及发展中亚与中东之间的国际走廊。
此外，哈萨克斯坦驻希腊大使铁木尔·苏尔坦戈任与欧洲公法组织主任斯皮里东·弗洛盖蒂斯举行了会谈。会晤期间，双方讨论了在公法、公共管理以及学术交流（包括与哈萨克斯坦大学合作开展联合教育和研究项目）等领域发展合作的问题。
会谈结束后，双方确认有兴趣进一步加强合作，并在国际互动的各个领域发展对话。
与此同时，哈萨克斯坦代表团参加了由会员国和联合国教科文组织领导层参与、专门庆祝国际妇女节以及在纽约举行的联合国妇女地位委员会第70届会议的高级别活动。
哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表阿斯卡尔·阿布德拉赫曼诺夫大使向与会者介绍了哈萨克斯坦在促进性别平等和加强妇女在国家社会、政治和经济生活中作用的经验。
哈萨克斯坦共和国外交部举行了哈萨克斯坦与比利时外交部之间的第六轮政治磋商。哈方代表团由哈萨克斯坦共和国外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫率领，比方由比利时联邦外交、外贸和发展合作部双边关系总司长比尔吉特·史蒂文斯率领。磋商期间，双方讨论了哈比在政治、经贸、人文领域合作的现状与前景。
哈萨克斯坦驻西安总领事卓什汗·克劳巴耶夫会见了陕西省委教育工委副书记冀映秋。双方确认了深化双边合作的共同兴趣，并商定为教育和人文领域的合作注入动力。哈方外交官详细介绍了哈萨克斯坦共和国政府在高等教育领域正在进行的改革，以及国家教育体系发展的优先事项。
哈萨克斯坦驻匈牙利大使阿布扎尔·萨帕尔别克吾勒会见了匈牙利国会副议长、匈-哈议会友好小组副主席拉约什·奥拉。双方讨论了哈匈战略伙伴关系框架内双边关系议程上的热点问题。双方强调了议会间联系的重要性，并对其发展势头给予高度评价。此外，双方还就中东欧及中东地区复杂的国际局势交换了意见，特别是其对全球经济和能源供应链的负面影响。
哈萨克斯坦驻墨西哥大使阿尔穆拉特·图尔加别科夫访问了拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织总部，会见了该组织秘书长胡安·卡洛斯·奥赫达。双方讨论了加强无核武器区之间的合作以及哈萨克斯坦与拉加禁核组织在不扩散与裁军领域的协作问题。会议还涉及国际议程、哈萨克斯坦即将举行的宪法修正案全民公决以及计划于2026年举办的区域环境峰会。会见结束时，双方确认了继续对话和发展伙伴关系的意愿。
哈萨克斯坦驻瑞典大使奥尔扎斯·苏莱曼诺夫会见了国际民主与选举援助研究所秘书长凯文·卡萨斯-萨莫拉。会谈中，他向对方介绍了哈萨克斯坦当前旨在加强制度平衡和发展制衡体系的宪法改革阶段。双方讨论了民主制度和选举进程的发展，并确认了继续开展专家对话与合作的兴趣。
12.03.2026, 16:02 18776
美国Cove Capital公司被禁止出口卡拉干达州矿区钨矿
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哈萨克斯坦工业和建设部与Cove Capital公司代表举行了会谈，讨论了采矿业双边合作的现状和发展前景。
据悉，2025年11月，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金旗下"陶-肯萨姆鲁克"国家矿业公司与Cove Capital公司签署了关于联合开发位于卡拉干达州的、世界上最大的两个钨矿--北卡特帕尔矿和上凯拉克特矿的协议。
哈萨克斯坦工业和建设部指出："根据协议条款，投资者承诺投资11亿美元，用于建设两座选矿厂和一座冶金厂。协议中特别规定了一项战略条件--禁止出口原材料和半成品。生产将完全面向深加工。"
项目达到设计产能后，总用工人数将达到约1000人，并将优先雇佣哈萨克斯坦本地人才。
回顾一下，去年11月，哈萨克斯坦"陶-肯萨姆鲁克"公司与美国Cove Capital公司宣布成立合资企业，以开发这些世界上最大的未开发钨矿床。北卡特帕尔矿和上凯拉克特矿是全球最大的钨矿之一，根据JORC标准，钨总储量为41万吨。
12.03.2026, 15:00 19191
哈萨克斯坦GDP达3060亿美元
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据阿克奥尔达通讯社消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在第三届共和国各级马西拉哈特代表论坛上发表讲话时表示，去年哈萨克斯坦的国内生产总值（GDP）达到了3060亿美元。
他指出："这是独联体国家中第二高的指标，也是本地区最高的。得益于此，今年我们跻身全球50大经济体之列。根据权威国际组织和金融机构的预测，到今年年底，我国GDP将达到3200亿美元。哈萨克斯坦在吸引外国直接投资净额方面继续在中亚地区保持领先地位。吸引的外资净额已超过1500亿美元，占流入本地区所有外国直接投资的69%。国家的黄金外汇储备为740亿美元，总储备为1390亿美元。这表明国民经济在稳定增长，而且至关重要的是，这是一种高质量的增长。"
据国家元首称，去年各乡村区的预算总额超过4420亿坚戈，其中三分之一来自自有收入。
他透露："同时，乡村区的平均预算达到了1.9亿坚戈。这是一个非常好的指标。从今年开始，乡村区预算将获得额外的收入来源，包括普通矿物开采税、地下水和医疗泥浆使用费。根据我的指示，政府目前正在研究将法人实体和个体工商户缴纳的部分财产税下拨给第四级预算的问题。"
此外，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫指出，某些类型的活动许可费收入以及环境罚款收入也可能下放给各地区。
总统还表示，政府已开始对公用事业和能源基础设施进行大规模现代化改造。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫介绍说："目前，所有37座在运营的热电厂要么已完成、要么已计划进行维修工作。已下达任务，要求立即着手在科克舍套、塞梅伊和乌斯季卡缅诺戈尔斯克建设三座新的热电厂。计划在突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州启用基于燃气-蒸汽联合循环装置的新电站。今年计划对440多个变电站和超过1.7万公里的电网进行现代化改造。"
国家元首指出，发展核电被视为确保哈萨克斯坦能源自给自足和经济多元化的关键因素。
他补充说："我国公民在2024年的全民公投中，做出了在哈萨克斯坦建设首座核电站这一具有战略意义的决定。和平利用原子能以及清洁煤电，将是构成我国能源主权的领域。"
12.03.2026, 14:58 19586
托卡耶夫：中东局势恶化破坏了全球安全的基础
Фото: Akorda
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据阿克奥尔达通讯社报道，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在第三届共和国各级马西拉哈特代表论坛上发表讲话，就中东地区局势恶化阐述了看法。
国家元首表示："即使是经济繁荣、看似稳定的国家，也在一夜之间被卷入了实质上的全球冲突，或者说是战争，如果实话实说的话。这场战争就爆发在一个里海沿岸国家，离我们不远。现在已很清楚，中东局势的恶化破坏了全球安全的基础，并对世界经济产生了极其负面的影响。"
他认为，这种危险局势是知名国家领导人之间严重信任危机、大国和集团两极分化、和平共处原则及其本身心理的退化、藐视国际法、联合国权威空前下降的结果。
国家元首补充说："生活在地球上的所有人都已经习惯了'动荡'这个词，现在，政客和专家在谈及国际局势时，这个词的出现频率，远高于飞行员在飞机上提醒乘客飞机进入颠簸区时。实质上，整个世界都不得不在不稳定和不确定的条件下生活。本世纪二十年代，每一年都比前一年更加艰难。这个过程反映在社交媒体上，真相与谎言、阴谋论与虚假信息、痛苦与悲剧、节日与欢乐紧密交织在一起。这就是当今已进入人工智能时代的世界。过去两周清楚地昭示了全世界，地球上的生活已经变得多么危险、不可预测、真正的'动荡'，即不稳定。"
11.03.2026, 19:11 20461
哈萨克斯坦外交部评论哈伊投资项目的未来前景
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在议会下院（马日利斯）的会议间隙，哈萨克斯坦外交部副部长阿利别克·库安特罗夫就哈萨克斯坦与伊朗联合项目的实施前景回答了记者提问。
据Zakon.kz网站援引副部长的发言报道："我认为，基本协议仍将有效。但我们必须现实一点。具体投资项目的实施将取决于伊方。他们现在可能无暇顾及此事，先让他们那边的一切都稳定下来吧。"
此外，阿利别克·库安特罗夫还向媒体表示，如有必要，哈萨克斯坦已准备好向伊朗提供人道主义援助。
此前，哈萨克斯坦外交部报告称，已暂停了在十个国家的十一个投票站的工作。
11.03.2026, 18:09 20561
哈萨克斯坦计划举办出售高鼻羚羊角的拍卖会
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哈萨克斯坦计划举办出售高鼻羚羊角的拍卖会。哈萨克斯坦生态和自然资源部长叶尔兰·内桑巴耶夫向记者们宣布了这一消息。
部长在议会下院（马日利斯）的简报会上表示："根据在撒马尔罕举行的公约会议的决定，我们有权每年销售10吨羚羊角。今年我们正与贸易部一起制定销售机制。我想，再过几个月我们就会宣布拍卖，开始出售羚羊角。所得资金将用于保护生物多样性和高鼻羚羊。"
据他介绍，目前仓库中存放着超过20吨羚羊角。这些已做标记的羚羊角保存在阿拉木图的专用冷藏设备中。
回顾一下，2025年12月，在撒马尔罕举行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》第二十次缔约方大会上，通过了关于解除对哈萨克斯坦种群高鼻羚羊角零出口配额限制的决定。
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