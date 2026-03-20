哈萨克斯坦总统签署关于实施新宪法的法令

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近年来，哈萨克斯坦沿岸里海海豹的大规模死亡已成为该地区讨论最多的环境问题之一。

据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，仅在过去四年里，曼格斯套州就记录了3433只死亡动物。专家强调，这些数字可能无法反映问题的真实规模，因为记录的仅仅是那些被风暴和洋流冲上岸的个体。

特别是在2024年秋季，在曼格斯套州图普卡拉干区里海沿岸发现了1989具海豹尸体。其中一部分是在海岸线监测期间发现的，还有几百具是在对岛屿和沿海地区进行空中巡视时发现的。

这一情况引起了科学家和生态学家的担忧，随后，水生物学与生态学研究所、里海海豹研究与康复中心以及其他科研机构的专家也参与了研究。

在2024-2025年间，科学家们在图普卡拉干半岛、休奇耶群岛、肯杰尔利湾以及阿克套和阿克舒库尔地区沿岸进行了考察和实验室研究。专家们勘察了海岸线，进行了形态测量，收集了生物样本，并进行了组织学、毒理学和水化学分析。

根据这些研究结果，确定里海海豹的大规模死亡具有多因素特征。可能的原因包括不利的水文气象条件、人为影响（特别是动物缠入渔网和机械损伤），以及与感染和环境影响相关的内脏器官病理变化。

此外，据该媒体报道，水中检测出石油产品浓度升高，这也被视为影响种群的危险因素之一。

据"Vlast.kz"网站报道，生态学家们还关注到里海海豹种群的长期减少趋势。如果说19世纪末里海约有100万只海豹，那么到20世纪末，其数量已减少到35-40万只。根据科学家现代评估，数量可能在约10万到30万只之间，但由于计算方法不同，缺乏确切数据。

生态学家阿谢利·塔斯马加姆别托娃向该刊表示，过去一个世纪里，海豹种群数量可能减少了近90%，而近年来，里海海豹研究与康复中心接到关于死亡动物的报告比接到需要帮助的活体动物的报告更频繁。

科学家指出，影响种群状况的因素包括水污染、栖息地退化、气候变化、偷捕和渔业。海豹经常因缠入渔网而死亡，尤其是在捕捞鲟鱼时使用的非法渔具中。

水生物学与生态学研究所所长米尔加利·拜穆卡诺夫在接受Tengrinews.kz网站采访时解释说，动物食物基础的变化也可能是一个额外风险因素。研究表明，近年来海豹的饮食明显贫乏：如果说以前包括各种鱼类，那么现在高达70-80%的食物是虾虎鱼。这些不太活跃的鱼类能够积累有毒物质，然后传递给捕食者。

该刊写道，海豹死亡原因的研究还因后勤困难而变得复杂。动物的栖息地往往位于偏远的岛屿上，只有在天气有利时才能到达。此外，科学家们经常发现动物尸体被发现时已经高度腐烂，这给实验室诊断和查明确切死因带来了很大困难。

根据最新研究结果，科学家建议加强对里海水域的环境监测，加强对包括渔业和污染在内的人为影响的管控，继续进行毒理学和感染研究，并制定保护里海海豹种群的额外措施。

据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，研究材料已提交至授权国家机构，以便进一步应对和监测情况。

此前报道，2022年11月7日至12月3日期间，在曼格斯套州图普卡拉干区里海沿岸进行的巡逻行动中，发现了172具死亡海豹尸体。同年12月，在马哈奇卡拉基洛夫区里海沿岸还冲上来约700只死亡海豹。

2023年春秋两季，在卡拉然巴斯和图普卡拉干地区记录了295具尸体。

2024年10月24日至11月18日期间，发现了1989具死亡海豹尸体。

今年4月29日，在曼格斯套州图普卡拉干区发现了88具海豹尸体。5月，在该州里海沿岸又发现了117具死于2024年的动物尸体。11月3日，乌拉尔-里海跨州流域渔业 inspection 的员工在图普卡拉干区范围内进行海岸监测时，发现了112具被冲上岸的死亡海豹尸体。