17.03.2026, 15:04 5476
哈萨克斯坦总统签署关于实施新宪法的法令
Фото: Akorda
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据阿克奥尔达消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫签署了关于实施2026年3月15日通过的《哈萨克斯坦共和国宪法》的措施的法令。
法令指出："将在《主权哈萨克斯坦报》和《哈萨克斯坦真理报》期刊上公布2026年3月15日共和制公投通过的《哈萨克斯坦共和国宪法》文本。"
同时规定，将以总统立法倡议的形式提交马吉利斯（议会下院）审议以下文件：
1. 《哈萨克斯坦共和国总统法》宪法草案；
2. 《哈萨克斯坦民族会议法》宪法草案。
还将提交马吉利斯审议以下文件：
1. 《哈萨克斯坦共和国首都地位法》宪法草案；
2. 《哈萨克斯坦共和国行政区划结构法》宪法草案。
文件称："责成哈萨克斯坦共和国政府在2026年4月7日前批准《哈萨克斯坦共和国宪法》宣传计划。"
此前报道，3月15日哈萨克斯坦就新宪法举行了共和制公投。
选票上只有一个问题："您是否接受2026年2月12日在媒体上公布草案的新《哈萨克斯坦共和国宪法》？" 选项为："是，我接受"和"否，我不接受"。
修正案涉及《基本法》文本的80%以上。新宪法改变了权力结构并更新了哈萨克斯坦的政治体系。关键变化包括：设立副总统职位，过渡到一院制议会--库里尔泰（人民大会），以及建立新的咨询机构--哈萨克斯坦民族会议。新宪法文本可在此处查阅。
今天，哈萨克斯坦共和国中央公投委员会公布了关于新宪法共和制公投的最终投票结果。
在拥有公投参与权的12,482,613名公民中，共有9,127,192人参加了投票，投票率为73.12%。
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17.03.2026, 20:06 5101
里海海豹面临威胁：关于红皮书动物大量死亡已知信息
Фото: Depositphotos
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近年来，哈萨克斯坦沿岸里海海豹的大规模死亡已成为该地区讨论最多的环境问题之一。
据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，仅在过去四年里，曼格斯套州就记录了3433只死亡动物。专家强调，这些数字可能无法反映问题的真实规模，因为记录的仅仅是那些被风暴和洋流冲上岸的个体。
特别是在2024年秋季，在曼格斯套州图普卡拉干区里海沿岸发现了1989具海豹尸体。其中一部分是在海岸线监测期间发现的，还有几百具是在对岛屿和沿海地区进行空中巡视时发现的。
这一情况引起了科学家和生态学家的担忧，随后，水生物学与生态学研究所、里海海豹研究与康复中心以及其他科研机构的专家也参与了研究。
在2024-2025年间，科学家们在图普卡拉干半岛、休奇耶群岛、肯杰尔利湾以及阿克套和阿克舒库尔地区沿岸进行了考察和实验室研究。专家们勘察了海岸线，进行了形态测量，收集了生物样本，并进行了组织学、毒理学和水化学分析。
根据这些研究结果，确定里海海豹的大规模死亡具有多因素特征。可能的原因包括不利的水文气象条件、人为影响（特别是动物缠入渔网和机械损伤），以及与感染和环境影响相关的内脏器官病理变化。
此外，据该媒体报道，水中检测出石油产品浓度升高，这也被视为影响种群的危险因素之一。
据"Vlast.kz"网站报道，生态学家们还关注到里海海豹种群的长期减少趋势。如果说19世纪末里海约有100万只海豹，那么到20世纪末，其数量已减少到35-40万只。根据科学家现代评估，数量可能在约10万到30万只之间，但由于计算方法不同，缺乏确切数据。
生态学家阿谢利·塔斯马加姆别托娃向该刊表示，过去一个世纪里，海豹种群数量可能减少了近90%，而近年来，里海海豹研究与康复中心接到关于死亡动物的报告比接到需要帮助的活体动物的报告更频繁。
科学家指出，影响种群状况的因素包括水污染、栖息地退化、气候变化、偷捕和渔业。海豹经常因缠入渔网而死亡，尤其是在捕捞鲟鱼时使用的非法渔具中。
水生物学与生态学研究所所长米尔加利·拜穆卡诺夫在接受Tengrinews.kz网站采访时解释说，动物食物基础的变化也可能是一个额外风险因素。研究表明，近年来海豹的饮食明显贫乏：如果说以前包括各种鱼类，那么现在高达70-80%的食物是虾虎鱼。这些不太活跃的鱼类能够积累有毒物质，然后传递给捕食者。
该刊写道，海豹死亡原因的研究还因后勤困难而变得复杂。动物的栖息地往往位于偏远的岛屿上，只有在天气有利时才能到达。此外，科学家们经常发现动物尸体被发现时已经高度腐烂，这给实验室诊断和查明确切死因带来了很大困难。
根据最新研究结果，科学家建议加强对里海水域的环境监测，加强对包括渔业和污染在内的人为影响的管控，继续进行毒理学和感染研究，并制定保护里海海豹种群的额外措施。
据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，研究材料已提交至授权国家机构，以便进一步应对和监测情况。
此前报道，2022年11月7日至12月3日期间，在曼格斯套州图普卡拉干区里海沿岸进行的巡逻行动中，发现了172具死亡海豹尸体。同年12月，在马哈奇卡拉基洛夫区里海沿岸还冲上来约700只死亡海豹。
2023年春秋两季，在卡拉然巴斯和图普卡拉干地区记录了295具尸体。
2024年10月24日至11月18日期间，发现了1989具死亡海豹尸体。
今年4月29日，在曼格斯套州图普卡拉干区发现了88具海豹尸体。5月，在该州里海沿岸又发现了117具死于2024年的动物尸体。11月3日，乌拉尔-里海跨州流域渔业 inspection 的员工在图普卡拉干区范围内进行海岸监测时，发现了112具被冲上岸的死亡海豹尸体。
17.03.2026, 14:00 5721
中亚经济增长速度几乎是发展中经济体的两倍：7% 对比 4.4%
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据欧亚开发银行报告，截至2025年底，中亚经济体实现了约7%的增长，显著高于发展中经济体4.4%的平均水平。投资活力和内需成为关键驱动因素。
报告摘要：
- 哈萨克斯坦：得益于工业发展（采矿业+9.4%，加工业+6.4%），实现了13年来的最大增幅（6.5%）。2026年，非资源领域将发挥关键作用。
- 吉尔吉斯斯坦：国内生产总值增速连续第三年领跑地区：2025年GDP增长11.1%，2026年1月增长9%。
- 乌兹别克斯坦：得益于投资、贸易、服务业和建筑业，2025年GDP增长7.7%（上年为6.7%）。
- 地区通胀：放缓至6.5%（2024年为8.9%），但动态不一：亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦因食品价格上涨导致物价加速上扬，俄罗斯通胀率降至5.6%。
- 货币政策：出现分化。俄罗斯和塔吉克斯坦正在放宽政策条件，其他国家则维持适度从紧的政策以抑制通胀。
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在宏观概览部分关于世界经济的章节中，除了分析主要趋势外，还指出在地缘政治紧张局势加剧的背景下，全球经济面临的风险增加。能源和原材料价格上涨、全球供应链中断以及金融市场波动加剧，可能导致2026年全球GDP增速放缓0.3至0.5个百分点。与此同时，欧亚开发银行运营所在地区国家对内需驱动型增长的依赖，有助于减轻潜在能源冲击对该地区的影响。
欧亚开发银行分析师指出，截至2025年底及2026年初，各成员国的经济动态呈现多样化。中亚国家和亚美尼亚保持高速增长，而俄罗斯和白俄罗斯的经济则持续放缓。因此，中亚国家2025年的总体GDP增长仍保持高位，约为7%。
本地区大多数国家的经济动态受到内需驱动--首先是投资活动和稳定的消费需求的支持。
亚美尼亚：截至2025年底，GDP增长7.2%。主要贡献来自服务业（金融活动、信息技术）以及建筑业。从需求侧看，关键驱动力是家庭消费支出和投资。2026年初，经济活动仍保持高位，1月份增长7.6%。
哈萨克斯坦：截至2025年底，GDP增长6.5%，创下近13年来的最高纪录。工业生产扩张贡献显著：采矿业产值增长9.4%，加工业增长6.4%。2026年初，非资源领域继续在增长中发挥关键作用。
吉尔吉斯共和国：经济增速连续第三年领跑地区。得益于强劲的消费和投资需求，2025年底GDP增长11.1%。这一趋势在2026年初得以延续，1月份同比增长9%。
塔吉克斯坦：截至2025年底，GDP增长8.4%，与上年持平。得益于工业生产扩张和内需稳定，经济保持高速增长。在工业生产、贸易和投资活动增长的背景下，2026年初经济动态依然强劲。
乌兹别克斯坦：经济增长加速：2025年GDP增长7.7%，而前一年为6.7%。内需活跃和投资流入支撑了扩张。贸易、服务业和建筑业发展最为活跃。2026年1月，在工业生产扩张和零售商品流转额增长的推动下，经济活动保持高位。
白俄罗斯：2025年经济增长1.3%。增长主要来自面向内需的行业以及信息技术和交通运输领域。由于外部对白俄罗斯企业产品需求下降导致工业生产缩减，成为制约因素。2026年1月，经济持续放缓：因工业生产下降，GDP同比减少1.2%。
俄罗斯：在经历了2023-2024年的创纪录增速后，2025年GDP增长1%。部分工业行业、贸易和建筑业为经济提供支持，而在其他一些行业，由于内需（尤其是固定资本投资）放缓，产值出现下降。2026年1月，因加工业下滑，经济活动同比下降2.1%。
地区通胀：仍处于略高水平：2025年为6.5%（2024年为8.9%），各国物价上涨态势不一。俄罗斯2025年因高利率和需求降温导致通胀迅速放缓的态势，在2026年1月受一次性因素影响而中断。白俄罗斯物价涨幅开始回落，并在2026年初降至更新的目标水平以下。乌兹别克斯坦通胀持续稳步放缓，向目标水平靠拢。全球食品价格上涨导致亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦通胀加速。在哈萨克斯坦，适度从紧的货币信贷条件以及政府与央行联合措施的实施，使得2月份通胀放缓至同比11.7%。
货币政策：在地区各国发展呈现多样化。俄罗斯央行自2025年6月起进入降息周期，一年内逐步将关键利率下调至16%。通胀压力减弱使得在2026年2月得以再次降息0.5个百分点，为放宽货币信贷条件创造了前提。预计在3月份俄罗斯央行董事会会议上可能再次降息至15%。
塔吉克斯坦国家银行也继续放宽政策：在2025年将再融资利率降至7.5%后，2026年2月进一步降至7.0%，为2015年以来的最低水平。
亚美尼亚中央银行在2025年12月降息0.25个百分点后，于2026年第一季度将再融资利率维持在6.5%的水平。
相反，在其他国家，监管机构在2025年收紧了货币信贷政策。白俄罗斯将关键利率上调至9.75%，哈萨克斯坦上调至18%，吉尔吉斯斯坦上调至11%，乌兹别克斯坦上调至14%。因此，在2026年初，这些经济体保持了适度从紧的货币信贷政策。与此同时，吉尔吉斯斯坦国家银行在2026年2月进一步将再融资利率提高了1个百分点。
本次概览还准备了一系列分析专栏：
- 人工智能的应用能否弥补全球劳动力市场的地域失衡？ 探讨了发达经济体就业结构的变化，这在很大程度上归因于人工智能技术的普及。
- 地区投资动态成为重要的内需增长来源。 过去三年，欧亚开发银行大部分成员国保持了固定资本投资的两位数增长率。
- 结构转型与外部因素对亚美尼亚劳动力市场的影响。 分析了失业率下降和就业结构变化的原因。
- 2026-2030年平衡的劳动力市场：应对白俄罗斯结构性劳动力短缺。 探讨了针对当前劳动力市场挑战的公共政策调整。
17.03.2026, 12:59 5961
外交部：哈萨克斯坦推动国际协作与海外文化教育倡议
Фото: gov.kz
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哈萨克斯坦正在积极发展数字生态系统。近三年来，对电信行业的投资已超过25亿美元。哈萨克斯坦外交部消息称，在哈萨克斯坦常驻世界贸易组织代表团于日内瓦举行的吹风会上，与会者介绍了相关情况。
哈萨克斯坦人工智能与数字发展部电信委员会主席达米尔·塞伊谢姆别科夫指出，电信行业的发展是国家数字化转型的关键驱动力：三年内对该行业投资超过25亿美元，"可负担互联网"项目计划到2027年实现100%覆盖，超过1300项公共服务已实现在线办理，电子政务系统在联合国指数中排名第24位。哈萨克斯坦常驻代表凯拉特·托列巴耶夫强调了可靠的基础设施以及为数字经济和网络安全开展国际协作的重要性。
与此同时，在華沙理工大学，为庆祝纳乌鲁兹节举办了哈萨克斯坦日活动，学生及学术界代表参加。活动中讨论了与波兰在文化和教育领域合作的发展、哈萨克斯坦的历史与成就，并举办了哈萨克斯坦传统美食品鉴会，从而加强了国际联系与学术交流。
另讯，哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰·巴乌达尔别克-科扎塔耶夫与日本大臣石原宏高就全民公决的结果、在可持续发展、水安全和"绿色"技术领域的双边合作进行了讨论，并介绍了在阿斯塔纳举行的区域环境峰会方案。日方确认将出席该活动，并对共同实施环保项目表现出兴趣。
17.03.2026, 10:51 11416
87.15%的哈萨克斯坦公民支持通过新宪法
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哈萨克斯坦中央公投委员会公布了关于新宪法共和国公投的最终投票结果。
在拥有公投参与权的12,482,613名公民中，共有9,127,192人参加了投票，投票率为73.12%。
投票赞成提交公投问题正面解决方案的公民人数为7,954,667人，占投票人数的87.15%。投票反对提交公投问题（即投"不赞成"）的公民人数为898,099人。
勾选了两个选项的选票（即被视为有效，但在计票时不予以计算的数量）为127,868张。无效选票为146,558张。
哈中央公投委员会宣布："关于'您是否通过2026年2月12日在媒体上公布草案的新版哈萨克斯坦共和国宪法？'问题的公投被视为有效，因为超过半数（即73.12%）拥有公投参与权的公民参加了投票。提交共和国公投表决的新版宪法被视为通过，因为在超过三分之二的州、直辖市和首都中，超过半数（即87.15%）的投票公民对其通过投了赞成票。"
此前报道，3月15日，哈萨克斯坦就新宪法举行了全国公投。
选票上只有一个问题："您是否通过2026年2月12日在媒体上公布草案的新版哈萨克斯坦共和国宪法？" 选项为："是，我赞成" 和 "否，我不赞成"。
修正案涉及《基本法》文本的80%以上。新宪法改变了权力结构，更新了哈萨克斯坦的政治体系。主要变化包括：设立副总统职位、过渡到一院制议会--国民大会（库鲁尔泰），以及成立新的咨询机构--哈萨克斯坦人民委员会。新宪法文本可点击此处查阅。
新宪法将于2026年7月1日生效。今后，宪法日将在3月15日庆祝。
16.03.2026, 13:48 7711
外国领导人和外交官祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投
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哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国总统进行了电话会谈。
据阿克奥尔达新闻局消息，会谈中，沙夫卡特·米尔济约耶夫祝贺卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫就哈萨克斯坦共和国新宪法草案成功举行全民公投。
乌兹别克斯坦总统强调，公投结果清楚地表明，在卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统领导下进行的重大改革赢得了人民的信任。
我国国家元首感谢沙夫卡特·米尔济约耶夫的支持以及派遣乌兹别克斯坦观察员团（包括作为国际组织成员）的做法。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示，新宪法是进步的，符合时代潮流，旨在确保国家的稳定和全面发展。他说，在改革进程中，将特别关注加强与国际伙伴，特别是与哈萨克斯坦最亲近邻国和盟友的合作。
双方还指出了哈乌关系的积极动态，这种关系在战略伙伴关系和联盟精神的框架下不断加强。
双方对先前达成的协议和最高国家间委员会决定的落实情况表示满意。双方商定继续在各个层面开展互动。
两国总统一道就区域和国际议程中的热点问题交换了意见，并审议了未来的接触计划。
据"哈萨克斯坦国际通讯社"报道，中国外交部官方发言人林剑祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投。
这位外交官指出，作为友好邻邦和永久全面战略伙伴，中方高度评价哈萨克斯坦为保障社会长治久安、稳定与繁荣所作的努力。他表示，中方始终高度重视双边关系发展，愿与哈方共同努力，全面落实两国元首达成的重要共识。
俄罗斯驻哈萨克斯坦大使阿列克谢·博罗达夫金向哈外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫祝贺公投成功。俄驻哈大使馆新闻局发布了这一消息。
贺词中说："值此哈萨克斯坦共和国新宪法全民公投成功举行之际，请接受我诚挚的祝贺。此次全民公投是国家体制进一步发展和完善国家政治法律体系的重要阶段。"
据阿克奥尔达新闻局消息，哈总统托卡耶夫与吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫进行了电话会谈。
消息称："萨德尔·扎帕罗夫热烈祝贺哈萨克斯坦国家元首成功举行全民公投。吉尔吉斯斯坦总统指出，新宪法投票结果充分反映了哈萨克斯坦人民对卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫推行的国家政治和社会经济现代化进程的广泛支持。"
国家元首感谢扎帕罗夫的支持以及吉尔吉斯斯坦观察员的积极参与，并强调宪法改革旨在提高国家治理效能，保障公民福祉提升。
双方就进一步加强哈吉多层面关系进行了讨论，确认了两国致力于全面深化战略伙伴关系和联盟关系的承诺。
两国领导人就区域和国际议程中的热点问题交换了意见，并讨论了未来会晤的计划。
据白俄罗斯总统新闻局消息，白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科也就宪法公投成功向托卡耶夫表示祝贺。
贺词中说："公投结果再次证实了公民对您推行的国家现代化和巩固国家体制方针的高度信任，直观地展示了哈萨克斯坦社会在建设'公正的哈萨克斯坦'、确保其稳定发展方面的团结。"
阿克奥尔达消息称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在致哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫的贺电中指出，哈萨克斯坦的宪法改革将有助于进一步发展两国间的联盟关系和全面战略伙伴关系。
电文中说："全民投票结果充分证实了您推行的旨在加强国家机构、确保国家稳定社会经济发展的方针得到了广泛支持。"
阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺词中表示，旨在实现政治体系现代化和完善治理模式的新宪法的通过，将标志着哈萨克斯坦历史新阶段的开启，有助于国家的全面发展及其在国际舞台上作用的进一步巩固。
塞尔维亚总统亚历山大·武契奇也发来了热情洋溢的祝贺。
这位塞尔维亚领导人写道："作为贵国真诚而忠实的朋友，我欣慰地看到您在发展和实现宏伟目标、取得切实成果的道路上迈出的每一步。这需要付出巨大的努力，做出艰难的决定，并致力于日常和长期的任务。同时，这也清楚地表明经验丰富、英明的领导人是如何做出坚定决策的。"
亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在贺电中写道，全民投票的结果再次体现了哈萨克斯坦共和国公民在确保国家独立和主权、以及在法治条件下建设繁荣现代社会方面的负责任态度。
发来贺电的还有：上海合作组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫、独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫、集体安全条约组织秘书长塔拉特别克·马萨德科夫、经济合作组织秘书长阿萨德·马吉德·汗、欧亚经济委员会理事会主席巴克特然·萨金塔耶夫等。
发往哈萨克斯坦总统的贺电仍在陆续送达。
此前报道，3月15日，哈萨克斯坦就新宪法举行了全国公投。多数公民支持通过新宪法。
16.03.2026, 11:46 7716
哈萨克斯坦在第十四届冬季残奥会上斩获两枚奖牌。
Фото: olympic.kz
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2026年3月6日至15日，第十四届冬季残奥会在意大利米兰和科尔蒂纳-丹佩佐举行。据哈萨克斯坦旅游和体育部新闻处消息，哈萨克斯坦国家队斩获一金一铜两枚奖牌。
叶尔波勒·哈米托夫摘得历史性金牌。在冬季两项男子追逐赛（4.5公里）项目中，这位哈萨克斯坦残奥选手发挥出色，勇夺桂冠。
此外，在越野滑雪决赛中，哈米托夫同样展现高超技艺，再添一枚铜牌。
哈萨克斯坦旅游和体育部表示："这一成绩有力证明了哈萨克斯坦国家队在冬季残奥会上的巨大潜力。运动员的成就源于多年备战、国家系统化支持、教练团队的努力以及全体队员的默契配合。为备战本届残奥会，自2025年初为国家队规划了七期集训，其中两期在哈萨克斯坦境内举行，五期赴海外训练。为提升训练成效，我们特聘了俄罗斯残奥冠军罗曼·佩图什科夫担任越野滑雪及冬季两项顾问教练。同时，国家队配备了完善的体育器材，包括冬季两项专用步枪及全套训练比赛装备。"
据悉，哈萨克斯坦此次派出七名运动员参加第十四届冬季残奥会两个大项的比赛。叶尔波勒·哈米托夫、亚历山大·格里茨、谢尔盖·乌索利采夫和尤里·别列津参加了冬季两项和越野滑雪比赛，而努尔兰·阿里莫夫、安娜·格拉切娃和弗拉迪斯拉夫·科巴尔则出战越野滑雪项目。
12.03.2026, 19:04 25071
外交部：哈萨克斯坦外交官就安全、交通及国际合作议题举行系列会晤
Фото: gov.kz
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哈萨克斯坦外交部新闻局消息称，哈萨克斯坦外交官与国际伙伴举行了一系列会晤与谈判，期间讨论了全球安全、交通合作、法律改革以及扩大双边关系等问题。
哈萨克斯坦代表团参加了《全面禁止核试验条约》组织筹备委员会"B"工作组第66届会议。哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表穆赫塔尔·特列乌别尔季在发言中强调，在当前国际安全面临挑战的背景下，有必要恢复国家间的信任。他提及了卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统关于恢复核大国高层对话的倡议，并重申哈萨克斯坦愿为此类谈判提供平台。本届会议将持续至3月19日。
在埃及，哈萨克斯坦大使阿斯卡尔·热尼斯会见了埃及外交部副部长萨玛尔·阿赫达勒。双方讨论了哈萨克斯坦-埃及政府间经贸与科技合作委员会的工作前景。主要议题是筹备计划于今年在阿斯塔纳举行的委员会第六次会议。双方还探讨了中东地区的安全问题。
在约旦，哈萨克斯坦大使塔尔加特·沙尔丹拜与约旦交通部长尼达尔·穆尔迪·阿卜杜拉·卡塔明举行了会谈。双方讨论了发展交通物流合作以及开通哈萨克斯坦与约旦之间直航的前景。会议还涉及扩大交通基础设施领域的互动以及发展中亚与中东之间的国际走廊。
此外，哈萨克斯坦驻希腊大使铁木尔·苏尔坦戈任与欧洲公法组织主任斯皮里东·弗洛盖蒂斯举行了会谈。会晤期间，双方讨论了在公法、公共管理以及学术交流（包括与哈萨克斯坦大学合作开展联合教育和研究项目）等领域发展合作的问题。
会谈结束后，双方确认有兴趣进一步加强合作，并在国际互动的各个领域发展对话。
与此同时，哈萨克斯坦代表团参加了由会员国和联合国教科文组织领导层参与、专门庆祝国际妇女节以及在纽约举行的联合国妇女地位委员会第70届会议的高级别活动。
哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表阿斯卡尔·阿布德拉赫曼诺夫大使向与会者介绍了哈萨克斯坦在促进性别平等和加强妇女在国家社会、政治和经济生活中作用的经验。
哈萨克斯坦共和国外交部举行了哈萨克斯坦与比利时外交部之间的第六轮政治磋商。哈方代表团由哈萨克斯坦共和国外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫率领，比方由比利时联邦外交、外贸和发展合作部双边关系总司长比尔吉特·史蒂文斯率领。磋商期间，双方讨论了哈比在政治、经贸、人文领域合作的现状与前景。
哈萨克斯坦驻西安总领事卓什汗·克劳巴耶夫会见了陕西省委教育工委副书记冀映秋。双方确认了深化双边合作的共同兴趣，并商定为教育和人文领域的合作注入动力。哈方外交官详细介绍了哈萨克斯坦共和国政府在高等教育领域正在进行的改革，以及国家教育体系发展的优先事项。
哈萨克斯坦驻匈牙利大使阿布扎尔·萨帕尔别克吾勒会见了匈牙利国会副议长、匈-哈议会友好小组副主席拉约什·奥拉。双方讨论了哈匈战略伙伴关系框架内双边关系议程上的热点问题。双方强调了议会间联系的重要性，并对其发展势头给予高度评价。此外，双方还就中东欧及中东地区复杂的国际局势交换了意见，特别是其对全球经济和能源供应链的负面影响。
哈萨克斯坦驻墨西哥大使阿尔穆拉特·图尔加别科夫访问了拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织总部，会见了该组织秘书长胡安·卡洛斯·奥赫达。双方讨论了加强无核武器区之间的合作以及哈萨克斯坦与拉加禁核组织在不扩散与裁军领域的协作问题。会议还涉及国际议程、哈萨克斯坦即将举行的宪法修正案全民公决以及计划于2026年举办的区域环境峰会。会见结束时，双方确认了继续对话和发展伙伴关系的意愿。
哈萨克斯坦驻瑞典大使奥尔扎斯·苏莱曼诺夫会见了国际民主与选举援助研究所秘书长凯文·卡萨斯-萨莫拉。会谈中，他向对方介绍了哈萨克斯坦当前旨在加强制度平衡和发展制衡体系的宪法改革阶段。双方讨论了民主制度和选举进程的发展，并确认了继续开展专家对话与合作的兴趣。
12.03.2026, 16:02 23476
美国Cove Capital公司被禁止出口卡拉干达州矿区钨矿
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哈萨克斯坦工业和建设部与Cove Capital公司代表举行了会谈，讨论了采矿业双边合作的现状和发展前景。
据悉，2025年11月，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金旗下"陶-肯萨姆鲁克"国家矿业公司与Cove Capital公司签署了关于联合开发位于卡拉干达州的、世界上最大的两个钨矿--北卡特帕尔矿和上凯拉克特矿的协议。
哈萨克斯坦工业和建设部指出："根据协议条款，投资者承诺投资11亿美元，用于建设两座选矿厂和一座冶金厂。协议中特别规定了一项战略条件--禁止出口原材料和半成品。生产将完全面向深加工。"
项目达到设计产能后，总用工人数将达到约1000人，并将优先雇佣哈萨克斯坦本地人才。
回顾一下，去年11月，哈萨克斯坦"陶-肯萨姆鲁克"公司与美国Cove Capital公司宣布成立合资企业，以开发这些世界上最大的未开发钨矿床。北卡特帕尔矿和上凯拉克特矿是全球最大的钨矿之一，根据JORC标准，钨总储量为41万吨。
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