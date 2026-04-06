哈萨克斯坦将利用新技术与人工智能勘探大型油气藏

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哈萨克斯坦国家石油天然气公司正在引入人工智能和新技术，以寻找大型油气藏。公司董事会主席阿斯卡特·哈谢诺夫在政府会议期间宣布了这一消息。





据他介绍，公司正在实施一系列科研项目，涵盖80项技术任务，总资助金额为173亿坚戈。相关工作旨在提高油气藏勘探与储量评估的效率。





哈萨克斯坦国家石油天然气公司拥有22个地质勘探项目，地质资源基础约为47亿吨标准燃料。根据2026-2029年的规划，公司计划钻探25口探井。





为提高预测准确性，公司对五大主要含油气盆地进行了盆地建模，从而能够确定油气的生成条件及其运移路径。





阿斯卡特·哈谢诺夫指出："公司正积极引入哈萨克斯坦此前未曾采用的地震勘探创新技术。具体而言，使用无线接收器可将野外地震勘探作业速度提升20%，并采用电磁脉冲震源以在难以到达的区域和研究程度较低的地段开展工作。钻井领域的新技术首次实现了钻探深度超过5500米的井。"





与此同时，公司正在推进人工智能要素的引入，包括利用数字岩心技术加速研究、运用人工智能缩短数据处理与解释周期，以及构建大语言模型（LLM）等。





哈谢诺夫表示，数字化与创新将提高石油开采与加工的效率。他指出，通过引入创新解决方案，到2050年有望额外开采7500万吨石油，并确保年产量增长3%。





目前，公司运营资产的剩余可采石油储量约为4.45亿吨，其中超过一半属于难采储量。为此，公司正积极引入将这些储量投入开发的技术。





关键方向之一是推广聚合物驱技术，以及采用蒸汽与水交替注入法开采高粘度油藏。





现代钻井技术也在不断发展。其中，水平井的引入已使超过220万吨的储量得以额外投入开发。而小井眼（Slim Hole）技术的应用则有助于将钻井成本降低30%。





此外，公司还在实施技术挑战计划，2025年通过该计划已额外开采43.4万吨石油。





他还提到，在12个重点油田引入了数字孪生技术，这将提高地质技术措施的效率并确保产量增长。





在运输与加工领域，同样引入了现代化解决方案。2025年，哈萨克斯坦石油运输公司完成了石油运输管理系统的部署，该系统能够识别异常、预测腐蚀情况并优化维修工作。





阿斯卡特·哈谢诺夫表示："各炼油厂正在进行工艺流程现代化改造。特别是，通过应用现代催化剂、自动化及数字化解决方案，计划到2029年将轻质石油产品的收率提升至83%。"