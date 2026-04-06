托卡耶夫确认哈萨克斯坦与沙特阿拉伯及海湾国家团结一致

Фото: Akorda

Рассказать друзьям

据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在会见沙特阿拉伯王国驻哈萨克斯坦共和国大使法伊萨勒·加赫塔尼时，再次确认了哈萨克斯坦与沙特及所有海湾国家团结一致。





哈萨克斯坦领导人还表示，愿继续为维护该地区的稳定、安全与可持续发展的努力提供支持。托卡耶夫特别指出，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特为推动两国间多领域合作所作出的个人贡献。





哈萨克斯坦总统表示："穆罕默德·本·萨勒曼王储完全有资格被视为一位强大而权威的全球性领导人。他为沙特阿拉伯制定的富有远见且进步的发展战略，以及在巩固国际稳定与安全方面发挥的巨大作用，值得给予最高评价和尊重。"





沙特大使法伊萨勒·加赫塔尼则表达了沙特坚定深化与哈萨克斯坦战略伙伴关系的决心。他表示，近期签署的关于相互保护与促进投资以及建立国家间协调委员会的协议，为扩大互利合作开辟了新的机遇。





会谈结束时，托卡耶夫向两圣地监护人--沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特及王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特转达了热情问候和良好祝愿，并祝愿兄弟般的沙特人民幸福繁荣。哈萨克斯坦总统确认了此前邀请穆罕默德·本·萨勒曼对哈萨克斯坦进行国事访问。





此前，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在第三届共和国各级马吉利斯议员论坛上发表讲话时，曾就中东局势恶化发表了看法。