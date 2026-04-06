国际货币基金组织出资设立高加索、中亚及蒙古区域能力发展中心

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马吉利斯（哈萨克斯坦议会下院）批准了哈萨克斯坦与国际货币基金组织之间关于规范高加索、中亚及蒙古区域能力发展中心活动的谅解备忘录。该文件于2024年10月23日在华盛顿签署。





区域能力发展中心设在阿拉木图市。该中心于2021年2月1日以线上模式启动工作，其正式揭牌仪式于2023年6月举行。





该中心为哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的公务人员提供宏观经济、货币与财政政策、金融监管与监督以及宏观经济统计等领域的知识与经验交流机会。





该倡议有助于提升哈萨克斯坦的国际声望，并将阿拉木图打造为区域知识与合作中心。此外，它还为提升专业人员技能和增强国家机构效能创造了条件。





根据备忘录，国际货币基金组织承担中心主任的工资、社会保障及住房费用。其他费用将由受益国和捐助伙伴的资金出资。