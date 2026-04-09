外交部：哈萨克斯坦扩大国际合作与人文交流

Фото: gov.kz

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哈萨克斯坦外交官在境外举行了一系列会晤和活动，旨在发展合作并推动本国文化。





具体而言，哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰·鲍达尔别克-科扎塔耶夫与日本出口和投资保险机构（NEXI）理事长黑田淳夫就投资及经贸合作前景、以及为联合项目提供保险和金融支持的可能性进行了讨论。





在沙特阿拉伯，哈萨克斯坦驻沙特大使马迪亚尔·梅尼尔别科夫参加了在麦地那举行的文化与民族节，该节日展示了170多个国家的民族传统与文化。访问期间，他还与麦地那地区及伊斯兰大学的相关领导举行了会晤。





此外，由世界哈萨克人协会荷兰分会在鹿特丹举办了盛大的诺鲁孜节庆祝活动。活动内容包括民族音乐、舞蹈和传统美食，向宾客们介绍了哈萨克民族的文化与习俗。





哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯王国大使马迪亚尔·梅尼尔别科夫与全球水组织创始小组负责人法赫德·巴尔古奈姆举行了谈判。双方讨论了水资源安全、资源合理利用以及在水务领域引入现代技术等问题。





哈萨克斯坦驻希腊大使铁木尔·苏尔丹戈任访问了中马其顿大区，与商界及萨洛尼卡工商会领导层举行了会晤，探讨了工业合作、投资项目以及学术合作的发展。





哈萨克斯坦驻阿尔巴尼亚大使伊斯坎德尔·艾萨里耶夫与阿尔巴尼亚欧洲与外交事务部长费里特·霍贾举行了会晤，讨论了扩大经贸合作、交通运输通道方向及联合项目等问题。





在鞑靼斯坦，鞑靼斯坦共和国工业和贸易部副部长格尔曼·列尔纳、哈萨克斯坦驻喀山总领事叶尔兰·伊斯卡科夫以及俄罗斯联邦驻鞑靼斯坦贸易代表处经济部主任米哈伊尔·克拉德金举行了线上会议，讨论了工业合作与投资倡议。





在法国，哈萨克斯坦驻法国大使馆与巴黎部分高中的学生举行了见面会。活动期间，向法国学生介绍了哈萨克斯坦在文化、旅游和体育等领域的发展方向。此外，还向与会者介绍了哈萨克斯坦与法国在教育领域双边合作的主要方向。





与此同时，在"亚洲-欧洲"基金会开放日框架内，举办了一场以诺鲁孜节为主题的文化活动。诺鲁孜节象征着更新、春天与团结。哈萨克斯坦驻新加坡大使馆展示了民族文化节目，引起了来宾的浓厚兴趣。其中，当地哈萨克侨民代表表演了展现民族舞蹈优雅之美的传统哈萨克舞蹈，并演奏了库尔曼加孜的杰作--《阿岱》冬不拉曲。





哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使馆参加了在塔吉克斯坦米爾佐·圖爾松佐達国立文化艺术学院举办的诺鲁孜节文化活动。在节日活动框架内，大使馆组织了一个哈萨克斯坦文化角，旨在向学生、教师及来宾介绍哈萨克民族丰富的文化遗产和传统。





哈萨克斯坦驻塞尔维亚大使马迪·阿塔姆库洛夫还与Mambikom Agrar和Korali公司的领导层举行了会晤。在与Mambikom Agrar公司负责人V.特斯拉的会谈中，双方讨论了在哈萨克斯坦建设水果和浆果冷冻工厂项目的当前进展及后续步骤。





哈萨克斯坦驻塞尔维亚大使馆还举办了诺鲁孜节庆祝活动，向来宾介绍了"诺鲁孜纳马"的概念以及哈萨克民族的传统文化。参与者们了解了民族服饰、生活方式和饮食。该节日自2019年起在贝尔格莱德举办，有助于加强两国之间的文化联系。





哈萨克斯坦与斯洛文尼亚讨论了在数字经济、人工智能及信息通信技术领域发展合作的问题。哈萨克斯坦驻斯洛文尼亚大使阿尔泰·阿比布拉耶夫指出，数字化转型是优先方向，并介绍了哈萨克斯坦在电子政务和金融科技领域的成就，以及阿斯塔纳枢纽和IT服务出口的潜力。双方同意扩大合作伙伴关系，表示愿意签署合作备忘录，并讨论了在卢布尔雅那举办AI Digital Bridge商业论坛的事宜。





哈萨克斯坦与黑山举行了第二轮政治磋商，双方讨论了发展双边关系的问题，包括经贸、人文和政治合作。双方指出了在旅游、物流、医疗保健和数字技术等领域的合作潜力，并达成了扩大法律框架和深化两国伙伴关系的协议。