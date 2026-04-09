哈萨克斯坦与克罗地亚公司签署阿克托别州碳氢化合物勘探与开采合同

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

据哈萨克斯坦能源部新闻处消息，在阿斯塔纳国际地质论坛框架内，哈萨克斯坦能源部、国家公司"哈萨克斯坦国家石油天然气公司"与克罗地亚碳氢化合物机构下属子公司GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o.签署了关于在阿克托别州"希格斯"区块进行碳氢化合物勘探与开采的合同。





能源部消息称："希格斯项目将按对等原则（50/50）实施，克罗地亚方将全额承担地质勘探阶段的费用。最低工作计划包括完成500公里的二维地震勘探，以及钻探一口深度为3500米的探井。"





能源部表示，所签署的合同确立了哈萨克斯坦与克罗地亚之间的战略伙伴关系。





值得注意的是，这是克罗地亚公司首次进入哈萨克斯坦的地质勘探领域。





在论坛期间，哈萨克斯坦能源部副部长叶尔兰·阿克巴罗夫阐述了地下资源利用发展的战略优先方向，以及旨在吸引投资的大规模立法改革。





他强调，自2023年以来，地质勘探领域的投资额已达约4330亿坚戈，有效的碳氢化合物勘探与开采合同数量已增至319份。





叶尔兰·阿克巴罗夫表示，在2022年至2025年期间，对相关立法进行了概念性修订，包括引入"非传统碳氢化合物"的概念、简化电子拍卖程序，以及为复杂项目制定改进型示范合同，提供显著的财政优惠。





能源部补充说明："新措施降低了行政壁垒：现在投资者有权修改拍卖申请中的错误，并且如果地震研究证实没有钻探前景，可以无罚款地退还区块，这为每个阶段的地下资源使用者节省了高达30万美元的成本。在行业数字化和透明度提升方面，已举办的11次拍卖显示了其有效性，共成交121个区块，投资承诺总额达550亿坚戈。"





叶尔兰·阿克巴罗夫还强调了通过引入"替代性地下资源利用税"机制来支持成熟油田，这将使其开采期限延长至25年。同时，国家的战略管控得到加强：法律明确规定，对于所有大型油田，国家公司的参股比例不得低于50%。





能源部指出，过去两年间，有35个油田进入开采阶段，而罗日科夫斯科耶、南阿克赛和阿纳拜等项目已开始天然气开采。





该部门解释称："特别重点在于加强地质勘探工作，因此对《地下资源与地下资源利用法典》进行了修订，涉及在未充分勘探区域开展工作的内容。这些修订旨在为投资者创造最有利的条件，并简化获得地下资源使用权的程序。"





据悉，为确保哈萨克斯坦的长期能源稳定，近期将推出一批新的有前景区块进行拍卖。