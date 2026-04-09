哈萨克斯坦国家石油天然气公司与英国石油公司决定恢复地质勘探合作
在哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫对格鲁吉亚进行正式访问前夕，哈萨克斯坦外交部公布了两国合作的关键方向。
哈格两国外交关系于1992年7月23日建立。1993年，双方签署了《国家间关系基础条约》，为后续合作奠定了基石。
根据2025年的数据，哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的贸易额达到1.845亿美元。同时，哈萨克斯坦是格鲁吉亚最大的贸易伙伴之一。
能源领域在经济合作中发挥着重要作用。例如，哈萨克斯坦国家石油运输公司收购了巴统石油码头的资产。
双方还特别关注旅游业和交通便利性的发展。在旅游旺季（5月至10月），哈萨克斯坦的五个城市与格鲁吉亚的三个城市之间每周执行多达56个直飞航班，促进了人员往来和商业活动的增长。
欧佩克+国家将在5月调整石油产量
由八个欧佩克+成员国组成的集团举行了会议，这些国家曾在2023年4月和11月采取了额外的自愿性石油产量调整措施。据俄罗斯政府新闻处报道，这八个国家包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。
消息称："为履行支持石油市场稳定的承诺，八个成员国决定在2026年5月进行产量调整，调整量为从2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿调整量中拿出每日20.6万桶。每日165万桶的产量可根据市场状况的变化逐步部分或全部恢复。"
会议指出，各国将继续密切关注形势。它们重申了采取审慎方针并保持灵活性的重要性，以便继续、暂停或取消额外的自愿性产量调整，包括此前于2023年11月宣布的每日220万桶的自愿调整量。
八个欧佩克+成员国还指出，这一措施将为参与国加快补偿提供机会。各国重申了全面遵守《合作宣言》的共同承诺，包括额外的自愿性产量调整，这些调整将由联合部长级监督委员会进行监督。它们确认了从2024年1月起全额补偿任何超额产量的意图。
此外，八个欧佩克+成员国重申了委员会在第65次会议上的声明，强调了保护国际海上通道以确保能源资源顺畅流动的极端重要性。
委员会分析了当前石油市场形势，并强调了《合作宣言》在维护全球能源市场稳定方面的关键作用，特别指出保护国际海上通道以确保能源资源不间断供应至关重要。
委员会还对能源基础设施遭受袭击表示关切，指出受损能源设施恢复到满负荷需要大量成本和时间，这会影响整体供应能力。委员会强调，任何破坏能源供应安全的行为，包括袭击基础设施或破坏国际海上通道，都会加剧市场波动，并削弱《合作宣言》框架下为生产者、消费者和全球经济维护市场稳定的集体努力。
对此，八个欧佩克+成员国高度评价《合作宣言》签署国为确保供应连续性所采取的举措，特别是通过使用替代出口路线，这有助于降低市场波动。
各国将继续每月举行会议，分析市场状况、履约情况及补偿措施。下次会议将于2026年5月3日举行。
