哈萨克斯坦与俄罗斯政府首脑举行电话会谈

новости по теме
在哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫对格鲁吉亚进行正式访问前夕，哈萨克斯坦外交部公布了两国合作的关键方向。
哈格两国外交关系于1992年7月23日建立。1993年，双方签署了《国家间关系基础条约》，为后续合作奠定了基石。
根据2025年的数据，哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的贸易额达到1.845亿美元。同时，哈萨克斯坦是格鲁吉亚最大的贸易伙伴之一。
能源领域在经济合作中发挥着重要作用。例如，哈萨克斯坦国家石油运输公司收购了巴统石油码头的资产。
双方还特别关注旅游业和交通便利性的发展。在旅游旺季（5月至10月），哈萨克斯坦的五个城市与格鲁吉亚的三个城市之间每周执行多达56个直飞航班，促进了人员往来和商业活动的增长。
Фото: Depositphotos
由八个欧佩克+成员国组成的集团举行了会议，这些国家曾在2023年4月和11月采取了额外的自愿性石油产量调整措施。据俄罗斯政府新闻处报道，这八个国家包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。
消息称："为履行支持石油市场稳定的承诺，八个成员国决定在2026年5月进行产量调整，调整量为从2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿调整量中拿出每日20.6万桶。每日165万桶的产量可根据市场状况的变化逐步部分或全部恢复。"
会议指出，各国将继续密切关注形势。它们重申了采取审慎方针并保持灵活性的重要性，以便继续、暂停或取消额外的自愿性产量调整，包括此前于2023年11月宣布的每日220万桶的自愿调整量。
八个欧佩克+成员国还指出，这一措施将为参与国加快补偿提供机会。各国重申了全面遵守《合作宣言》的共同承诺，包括额外的自愿性产量调整，这些调整将由联合部长级监督委员会进行监督。它们确认了从2024年1月起全额补偿任何超额产量的意图。
此外，八个欧佩克+成员国重申了委员会在第65次会议上的声明，强调了保护国际海上通道以确保能源资源顺畅流动的极端重要性。
委员会分析了当前石油市场形势，并强调了《合作宣言》在维护全球能源市场稳定方面的关键作用，特别指出保护国际海上通道以确保能源资源不间断供应至关重要。
委员会还对能源基础设施遭受袭击表示关切，指出受损能源设施恢复到满负荷需要大量成本和时间，这会影响整体供应能力。委员会强调，任何破坏能源供应安全的行为，包括袭击基础设施或破坏国际海上通道，都会加剧市场波动，并削弱《合作宣言》框架下为生产者、消费者和全球经济维护市场稳定的集体努力。
对此，八个欧佩克+成员国高度评价《合作宣言》签署国为确保供应连续性所采取的举措，特别是通过使用替代出口路线，这有助于降低市场波动。
各国将继续每月举行会议，分析市场状况、履约情况及补偿措施。下次会议将于2026年5月3日举行。
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?