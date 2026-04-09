外交部：哈萨克斯坦持续巩固外交、经济与科学领域的伙伴关系

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部代表在国内外举行了一系列外交和商务活动，包括会见外国伙伴、发展区域间联系、支持学生，以及在交通、物流、生态和可持续发展领域启动联合项目。





哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰·鲍达尔别克-科扎塔耶夫会见了日本经济产业省国务大臣山田贤司。双方讨论了落实卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫访日成果的协议执行情况、能源安全问题，以及能源、关键矿产、工业、数字化、交通与物流等领域的合作前景。日方确认了今年在阿斯塔纳举行经济合作联合委员会会议的兴趣。





哈萨克斯坦驻法国大使古尔萨拉·阿尔斯坦库洛娃在法国参议员筹备访哈期间会见了他们。双方讨论了战略伙伴关系的发展、哈萨克斯坦的政治改革与新宪法，以及政治、经济、科学和文化等领域的合作前景。双方确认了加强对话（包括议会间互动）的共同意愿。





在土耳其的哈萨克斯坦留学生中，在哈萨克斯坦外交代表机构支持下举办了大型辩论赛Birlik Cup。来自不同城市的12支队伍参赛，就热点话题进行了高水平的讨论。该赛事旨在发展批判性思维、演讲技巧和加强学生间的合作，成为他们智力与领导力成长的重要平台。





哈萨克斯坦外交部与亚美尼亚外交部在亚美尼亚外交部举行了多边合作问题磋商。双方讨论了在联合国和欧安组织框架内的协作、阿斯塔纳区域环境峰会及埃里温第17届缔约方会议的筹备工作、在联合国架构内建立国际水源组织的倡议，以及亚太数字解决方案中心项目。双方确认了愿在关键国际问题上加强对话与协作。





哈萨克斯坦驻奥地利大使穆赫塔尔·特列乌别尔迪参加了关于发展交通物流合作及启动奥地利-哈萨克斯坦互联互通平台的商务午餐会。会议讨论了跨里海国际运输路线、多式联运和"绿色"物流，以及哈萨克斯坦的制度变革与新宪法。奥方与会者确认了对基础设施、物流、数字化和能源等领域联合项目的兴趣。





哈萨克斯坦驻阿联酋大使劳安·茹马别克会见了阿联酋总统府国际关系办公室主任马里亚姆·阿尔·姆海里。双方讨论了双边合作、积极的政治对话以及在联合国和伊斯兰合作组织等国际问题上的协调。双方特别关注了生态倡议、国际水源组织以及阿布扎比第三届水大会的筹备工作。还讨论了在可持续能源、技术、粮食与水资源安全等领域发展经贸与投资合作的问题。双方商定继续保持积极协作。





哈萨克斯坦驻阿斯特拉罕总领事卡纳特·哈塞诺夫访问了克拉斯诺达尔，会见了该州州长韦尼阿明·孔德拉季耶夫，讨论了发展区域间合作，包括贸易、农业工业合作和校际交流。访问期间，总领事参观了"南方纺织"和Si Mosaic公司，还会见了库班国立大学校长及哈萨克斯坦留学生，强调了教育、职业发展及遵守俄罗斯法律的重要性。





哈萨克斯坦外交部为外交使团举行了关于2026年4月22-24日阿斯塔纳区域环境峰会筹备情况的吹风会。会上介绍了哈萨克斯坦的倡议，包括建立国际水源组织及参与联合国选举机构。第一副部长叶尔然·阿希克巴耶夫介绍了气候政策措施、原子能发展、咸海治理及生物多样性保护等情况。会议还讨论了区域生态项目、吸引投资以及推举利亚扎特·卡尔塔耶娃竞选2027-2030年联合国残疾人权利委员会委员等事宜。