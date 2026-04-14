托卡耶夫：韩国是哈萨克斯坦的关键战略伙伴之一

Фото: Akorda

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据阿克奥尔达报道，哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在会见韩国总统特使、总统秘书室室长姜泓锡时强调，韩国是哈萨克斯坦的关键战略伙伴之一，并对双边互动的积极态势给予了高度评价。





总统指出哈萨克斯坦人民对韩国人民怀有友好感情以及韩国的发展活力，并重申阿斯塔纳致力于巩固两国之间的扩大战略伙伴关系。





卡西姆-若马尔特·托卡耶夫说："您的访问对于进一步加强哈韩合作具有重要意义。我相信，通过共同努力，我们两国之间的合作将继续稳步发展。"





国家元首还向韩国总统李在明转达了热情的问候，并强调了姜泓锡作为韩国总统特使访问哈萨克斯坦的重要性。





姜泓锡对热情接待表示感谢，并转达了李在明总统就哈萨克斯坦成功举行新宪法全民公投所表示的祝贺。





特使表示，韩国重视通过加强经贸和投资联系以及在各个领域实施联合项目，将双边关系提升至质的新水平。





新闻处称："会谈中，双方讨论了一系列广泛的双边议程问题，包括考虑到当前全球市场的挑战，拓展能源、交通和物流领域合作的前景。"





最后，姜泓锡向哈萨克斯坦总统转交了李在明总统的访问邀请，包括参加计划于9月举行的首届'韩国-中亚'峰会。





卡西姆-若马尔特·托卡耶夫接受了韩国领导人的邀请，并表示相信即将举行的高层会谈将有助于大力推动两国合作的活跃化，并加强'中亚-韩国'框架内的协作。